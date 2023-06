Energía confirmó que en junio estará operativa una nueva obra eléctrica en San Juan

lunes, 5 de junio de 2023 17:09

La Secretaría de Energía informó hoy que a lo largo del corriente mes de junio finalizarán siete nuevas obras de transporte eléctrico en Buenos Aires y Misiones, que se suman a otras 12 que ya han concluido en once provincias, entre ellas San Juan.



Se trata de una serie de Estaciones Transformadoras (ET) y líneas de Alta Tensión (LAT) que consolidarán la calidad del servicio en diferentes puntos del país, aportando mayor disponibilidad de potencia y permitiendo la instalación de nuevos proyectos industriales y productivos, con impacto en más de 1.060.000 beneficiarios.



En el detalle de las obras, Energía indicó que en San Juan se trata de la Interconexión 500 kV ET Nueva San Juan a ET Rodeo-Iglesia: LAT 500 kV - ET Rodeo Iglesia 500/220/132 kV-Ampliación 132 kV en ET Nueva San Juan 500/132kV-Acometidas a EE.TT (San Juan).

Mientras que en la provincia de Buenos Aires se encuentra en la etapa final de su construcción la ET 25 de Mayo, a 12 kilómetros de la cabecera del partido homónimo, con beneficios para 800.000 habitantes. A su vez, se agrega una LAT entre 25 de Mayo y Chivilcoy y la apertura de la LAT Bragado - Saladillo.



Dentro de la misma provincia se completará la Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata y vinculación en 132 kV a Villa Gesell, tramo Norte y tramo Sur, con 410 kilómetros de línea extra alta tensión que une dos de las ciudades del interior bonaerense más pobladas del país.



Por su parte, las obras de la ET y la LAT para Bolívar implicaron la construcción de una línea de doble terna de 132 kv y 50 kilómetros de extensión, junto con una estación de interconexión. La nueva doble terna se suma a la ya existente LAT "Henderson-Olavarría", que le posibilitará a Bolívar conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a 132 kv, en lugar de los actuales 33 kv.



"Esta obra acompaña a la Interconexión 132 Kv Henderson - Pehuajó - Villegas, otra línea cuya construcción concluyó la actual gestión", precisaron en la Secretaría encabezada por Flavia Royon.



Finalmente, en Misiones estará lista la nueva línea de interconexión de 132 kV Puerto Mineral - Eldorado II, junto con la ET Eldorado II 132/33/13,2 kV 44/44/15 MVA, que beneficiará a 220.000 usuarios.



Energía también destacó que "en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico ya se han completado otras 12 obras en 11 provincias".



Al respecto, indicó que se construyeron nuevas ET en Neuquén, Salta, Santa Fe y Tucumán, además de realizarse interconexiones y obras complementarias en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y Santa Fe, obras que, en conjunto, a más de 5.480.000 usuarios.



ET Granadero Baigorria 132/33/13,2 kV de 2 x 40 MVA e Interconexión 132 kV DT con la línea Capitán Bermúdez (Santa Fe).



ET Colonia Valentina (Neuquén); LAT 132 kV Los Divisaderos - ET Valle Viejo (Catamarca).



LAT 132 kV ET Mercedes - ET Goya Oeste (Corrientes).



ET 132/33/13,2 kV Pichanal 30 MVA (Salta).



Interconexión en 132 kV ET Santa Cruz Norte - ET Caleta Olivia (Santa Cruz)



Interconexión 132 Kv Henderson - Pehuajó - Villegas (Buenos Aires);



Ampliación ET La Rioja Sur 500/132 kV y Obras 300 MVA (La Rioja);



Interconexión Eléctrica 500 KV Rincón Santa María - ET Resistencia - Línea II y Obras de Ampliación ET 500 kV Rincón Santa María y Resistencia (Chaco)