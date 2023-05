Preocupación: aseguran que cerraron varios comercios en el Gran San Juan y CAME relevará los locales vacíos

miércoles, 3 de mayo de 2023 09:37

El impacto de la escalada inflacionaria y de las cotizaciones del dólar generaron un escenario inestable para el comercio sanjuanino y desde la representación local de CAME destacaron que se han registrado cierres. En el Gran San Juan y alrededores van a encarar un relevamiento para poder conocer un panorama con cifras y conocer cómo está el sector.

Marcelo Vargas, vicepresidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto y delegado del sector comercio de CAME en San Juan, expresó en radio Colón que "la inflación y la dolarización es un problema para nosotros porque como comerciantes no podemos acceder a ciertos productos. El impacto es fuerte y nosotros vamos a sacar un relevamiento de salones comerciales vacíos porque se comenzaron a notar en Rawson, Capital y Santa Lucía".

Destacó que están ubicados en zonas que habían generado nuevos polos comerciales, fuera de los sectores típicos pero se resintieron con los cierres. "También en Villa Krause, en la zona de Boulevard Sarmiento, cerca de Lemos, hay tres salones vacíos y por avenida España, hay dos más. Antes se desocupaban y se alquilaban en breve pero ahora eso no pasa. Los van dejando porque los alquileres son muy altos y no se pueden pagar", detalló.

Resaltó que se ha generado un contexto complejo: "los comerciantes queremos trabajar pero las cosas no están fáciles. El comerciante tiene un stock, se "come" el capital, no puede reponer y se termina fundiendo. Hay casos en que hay comercios que hace 4 años no toman empleados nuevos; esta es una espiral que lleva a crecer".

Por último, se refirió a que la llegada de cadenas nacionales de calzado e indumentaria también los afecta: "tienen otros precios y perjudican al comerciante chico que no puede competir. El comerciante chico viene descapitalizado desde la pandemia".