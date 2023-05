Bajó la cantidad de medicamentos que se venden en San Juan y hay preocupación en farmacias

jueves, 18 de mayo de 2023 14:17

Los sanjuaninos están comprando menos cantidad de medicamentos y ese es un panorama excepcional para las farmacias. Desde el sector se hace hincapié en que esto afecta a la salud ya que no se tiene acceso a la medicación de manera oportuna. El impacto económico también se hace sentir.

"Los medicamentos hasta marzo estuvieron regulados por Precios Cuidados y con valores que estaban debajo del IPC. Pero en abril y mayo hubo incrementos de precios y hemos recibido hasta dos listas con cambios en un mes", describió Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacia. En ese sentido, en abril hubo un 9,5% de incrementos y en lo que va a de mayo, se promedia el 10%.

Resaltó que la consecuencia fue un impacto directo "en la capacidad de financiación de las farmacias. Además, por primera vez, estamos notando pérdidas de unidades vendidas en mostrador. Esto no se veía desde 2001 y 2002. El mercado de las farmacias siempre fue creciente; incluso pasó por etapas de amesetamiento pero ahora se vende menos".

En una comparativa con el año pasado, dijo que "hay menos ventas en cantidad de medicamentos; no sólo en pesos. Hemos calculado un 7 a 8%. Si antes se vendían 100.000 cajas de medicamentos; ahora estamos en 93.000 o 90.000, por ejemplo. Por ende, esto se refleja en un deterioro en la salud porque no se está adquiriendo el medicamento; no hay acceso a él".

Otto señaló que no hacen una lectura definitiva del fenómeno: "puede tratarse de algo estacional. Aún ni tenemos fríos intensos y quizás por eso no hay tanta demanda de medicamentos. Pero esta baja se viene sosteniendo".