Compras Online: diferencias de precios al pagar y ofertas dudosas en redes sociales, los reclamos en San Juan

jueves, 11 de mayo de 2023 08:03

Finalizó el Hot Sale pero sigue la Hot Week en Argentina, la oportunidad de comprar productos de distintos rubros de manera online, y los sanjuaninos buscaron ofertas. No obstante, maniobras engañosas quedaron en evidencia y desde Defensa al Consumidor pidieron tomar recaudos para evitar pagar sobreprecios o ser estafados.

"Las redes sociales se han convertido en un canal de venta y hemos tenido reclamos por problemas con Instagram. Hay páginas que se dedican a vender productos pero al momento de las operaciones de pago no son transparentes. Por ello, lo que sugerimos es que sólo se compre a través de cuentas verificadas y que, en lo posible, cuenten con una página web certificada para ventas. La información sobre la cuenta y la Web debe ser visible", marcó Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, a Diario La Provincia SJ.

Otro inconveniente es el que se relaciona con los medios de pago. "Concretamente con el pago en una cuota, ya sea con tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. Lo que la ley marca es que para esos casos, es que rige el valor de contado. Todos los precios y en el paso a paso de pagar tienen que estar visibles. En caso que haya diferencias, el consumidor puede registrarlas haciendo una captura de pantalla; esa es una forma de prueba válida para reclamos", señaló.

Por estos días, en la Dirección están atentos a posibles presentaciones ya que se aguarda que a lo largo de esta semana se sigan concretando transacciones.

Recargos, no sólo en compras

El funcionario resaltó que hubo reclamos acerca de un plus que estarían pidiendo desde empresas de cobro de servicios por "exceso de boletas".

"Por pagar más de dos o tres boletas, les cobran un plus de $100 por cada una. Eso no se puede hacer y la gente no puede caer en ello. Tienen que denunciar para que nosotros podamos hacer los controles", señaló.

En ello, acotó que en los locales que visitaron les argumentaron que lo hacen "para hacer rentable su servicio. Pero eso no opera de esa manera. Si no les conviene, que no cobren boletas".