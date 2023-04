San Juan recibió 1.678 millones de pesos por transferencias no automáticas de Nación

jueves, 6 de abril de 2023 14:10

Las transferencias no automáticas o discrecionales del Estado nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron en marzo a $144.501,4 millones, con un incremento interanual nominal del 113,4% y una suba real estimada en un 5%, de acuerdo con el análisis de la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. En el caso de San Juan, recibió $ 1.678 millones.



El aumento interanual de las transferencias no automáticas fue superior al que tuvieron en el mismo período las automáticas (107,5%) y en ambos casos se registraron subas mayores a la inflación esperada.



A diferencia de las transferencias automáticas (Coparticipación, Consenso Fiscal y leyes especiales), las discrecionales o no automáticas no están sujetas a parámetros fijos de distribución, por lo que sus variaciones suelen ser más pronunciadas que las primeras.



En marzo, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de los envíos no automáticos con $ 56.836 millones, que representaron el 39,3% de la distribución total, aunque con una caída interanual del 12,3% a valores constantes.



La provincia con mayor crecimiento porcentual interanual en términos reales fue Chaco, con un alza del 201,4% respecto de marzo de 2022 que le permitió ascender al tercer puesto en la clasificación por montos, con $ 11.631 millones (8% del total).



La Ciudad de Buenos Aires fue la segunda en recursos recibidos con $ 12.580 millones, el 8,7% del total, con una caída interanual del 10%.



Detrás de esos tres distritos se anotaron Entre Ríos ($ 6.249 millones, 4,3% del total) y Córdoba ($ 5.904 millones, 4,1%).



Con menor participación relativa figuraron Santa Fe ($ 5.415 millones), La Rioja ($ 5.397 millones), Santiago del Estero ($ 4.177 millones), Corrientes ($ 4.096 millones), Misiones ($ 3.967 millones), Formosa ($ 3.538 millones) y Tucumán ($ 3.453 millones).



Con menos del 2% de participación quedaron Santa Cruz ($ 2.737 millones), Neuquén ($ 2.721 millones), Salta ($ 2.480 millones), Mendoza ($ 2.320 millones), La Pampa ($ 1.891 millones), Catamarca ($ 1.841 millones), San Juan ($ 1.678 millones), Jujuy ($ 1.563 millones), Río Negro ($ 1.265 millones), Tierra del Fuego ($ 1.063 millones), San Luis ($ 874 millones) y Chubut ($ 826 millones).



El mayor volumen de transferencias no automáticas estuvo en los fondos provenientes del Ministerio de Educación con $ 41.526,7 millones (28,7% del total distribuido), seguidos por el de Obras Públicas, con $ 25.880,3 millones (17,9% del total), Salud ($ 22.157,6 millones y 15,3%), Anses ($ 19.743 millones y 13,7%).



Con menor participación estuvieron Obligaciones a cargo del Tesoro ($ 16.908,5 y 11,7%), Desarrollo Social ($ 3.763,3 millones y 2,6%) e Interior ($ 2.841,1 millones y 2%), en tanto el resto de las jurisdicciones totalizaron $ 11.680,9 millones y el 8,1% del total.