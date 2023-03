Encuentro clave entre obreros de viñas y bodegas con empresarios para definir suba salarial

lunes, 20 de marzo de 2023 00:00

Los altos índices de inflación que se registran el país transformaron las paritarias en un encuentro decisivo donde los trabajadores intentan no perder el poder adquisitivo del salario. Este martes se producirá un conclave decisivo entre empresarios, productores y trabajadores de bodegas y viñas con el propósito de acordar los incrementos salariales que regirán durante el 2023 – 2024.

Según pudo conocer Diario La Provincia SJ hay una propuesta que estaría muy cerca de plasmarse en un acuerdo entre los representantes de FOEVA – Federación Obrera Empleados Vitivinícolas de Argentina y el sector empresarial. El acuerdo alcanzaría pagos por tramos abarcando sumas remunerativas y no remunerativas. Además, de un incremento el ítem de refrigerio. Por su parte, el sector que representa a los trabajadores reclama un bono extra que acompañe la recomposición salarial.

Sobre la recomposición salarial sería en el primer tramo de marzo a julio con una suma de 10 mil pesos remunerativos, más 14 mil pesos no remunerativos y 5 mil pesos para refrigerio. Mientras que se acordaría para el tramo de agosto a octubre 20 mil pesos remunerativos, más 24 mil pesos no remunerativos y 5 mil pesos para refrigerio. En el tercer tramo que comprende noviembre y diciembre de 2023 la suma remunerativa sería 34 mil pesos, la suma no remunerativa de 10 mil pesos y refrigerio se mantendría en 5 mil pesos. En el cuarto tramo que se aplicaría en enero de 2024 se pagaría una suma remunerativa de 44 mil pesos, más una suma no remunerativa de 10 mil pesos. En el quinto tramo que correspondería a febrero de 2024 se aplicaría a los salarios una suma remunerativa de 54 mil pesos y 5 mil pesos a refrigerios. El incremento sería del 103, 07% a febrero de 2024.

Los representantes de los trabajadores y empleados de bodegas pretenden que se pague un bono extra y que este compromiso quede plasmado en las actas de paritarias. Además, ya expresaron la necesidad de firmar el acuerdo de lo contrario se concretarían medidas de fuerzas.