Conflicto con docentes autoconvocados: el Gobierno se enfocará en cumplir con la última propuesta salarial

martes, 14 de marzo de 2023 13:10

Tras el rechazo por parte de los docentes autoconvocados de la última propuesta salarial realizada por el Gobierno provincial, se conoció que no habrá una nueva oferta y se avanzará en la liquidación de salarios con esa última base. La ministra de Hacienda, Marisa López destacó que hubo voluntad de diálogo con el sector y no habrá, en principio, una nueva reunión.

"Vamos a trabajar para liquidar el 41,1% en marzo y luego, 10% en abril y 10% en julio. Tenemos que analizar números muy finos para poder llegar a ello pero estamos trabajando para ello", dijo la funcionaria en diálogo con radio Sarmiento. Expresó que "estamos viendo cómo obtener esos recursos y cuando determinemos específicamente la fuente de los recursos, definiremos la norma legal pertinente. Trabajamos fuertemente en ese sentido", resaltó.

Expresó que la escala salarial con el 41,1% "ya está siendo grabada" para su liquidación. Por otra parte, sobre el descuento de días de paro, dijo que "será postestad de Educación hacer cumplir la normativa".

López acotó que este lunes "está demostrado que hay apertura al diálogo, que era lo que pedían. Pero no podemos desconocer que los acuerdos salariales se resuelven con los gremios pertinentes como marca la ley. Es muy fácil pedir aumentos sin saber si se puede cumplir o no. No se puede acordar, lo que no se puede cumplir. Es muy fácil prometer cualquier porcentaje y después, que nos de lo mismo cumplir o no. Es algo irresponsable".