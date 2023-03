Se duplicaron las denuncias de los sanjuaninos en Defensa al Consumidor: cuáles son los principales reclamos

domingo, 12 de marzo de 2023 08:43

Por mayor información y decisión de accionar por sus derechos, los sanjuaninos sorprendieron a Defensa al Consumidor. Es que en lo que va del año se duplicaron las denuncias radicadas, en relación al mismo período del año anterior. Los motivos van desde no encontrar productos de programas nacionales como Precios Justos a la falta de entrega de vehículos cero kilómetro por parte de concesionarias.

"En lo que va del año, han aumentado mucho las denuncias; algo que nos sorprende pero que tiene que ver, sin duda, con un mayor conocimiento de los derechos y en la confianza en nuestro trabajo. Hemos superado las 500 denuncias y en este mismo período, el año anterior teníamos 210, es decir que se duplicaron. Entre los motivos más denunciados están los planes de ahorro de vehículos, la falta de entrega por parte de las concesionarias, el cobro de seguros de bancos, sobreprecios en compras en comercios por distintos medios de pago y el no cumplimiento en compras online, con respecto a la entrega del producto", detalló el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez a Diario La Provincia SJ.

Eso llevó a que por día, se realicen entre 10 a 15 audiencias para tratar los casos, agregó. "De todo lo que recibimos, lo que resalta, en este sentido, es el reclamo por la no entrega de movilidades cero kilómetro. El comprador licitó o terminó de pagar su plan de ahorro y no tiene su auto. Entonces vamos contra la concesionaria y contra las fábricas porque siguen ofertando vehículos que no tienen en stock y vendiendo planes", destacó.

Lo que se busca es que las empresas cumplan con lo que ellas mismas establecen: es que una vez que el comprador licitó o pagó de contado la movilidad, tiene un plazo para entregarla. Vencidas esas fechas, le cabe una multa que considera cada día de demora. "De manera que no entregan el auto ni pagan el resarcimiento, algo que hasta hace poco los sanjuaninos no conocían y por ende, no reclamaban. Es importante leer la letra chica de los contratos de adhesión", afirmó. Los casos en San Juan que se hicieron públicos el año pasado sumaron para que haya más denuncias.

Por otra parte, Pérez marcó que también aumentaron las denuncias por la falta de productos de "Precios Justos" y de "Cortes Cuidados" en los supermercados nacionales. "En San Juan, estimamos un cumplimiento del 60% de estos programas. Nuestros inspectores acuden a las sucursales de los supermercados nacionales para verificar la situación y cuando detectan falta de stock, se labra el acta de infracción que se eleva a nivel nacional. Sabemos que se han aplicado sanciones a grandes supermercados, entre ellos uno que opera en la provincia", dijo.

Debido a la constante demanda, el funcionario señaló que se habilitó un Bot a través de WhatsApp para que los sanjuaninos puedan informarse sobre cómo hacer una denuncia y también, poder radicarla sin necesidad de ir hasta las oficinas en Centro Cívico. Se puede enviar mensaje al 264-4592201 y el sistema irá guiando con sus opciones. Esta línea se suma a la tradicional vía telefónica: 0800-333-6633.