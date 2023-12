Consumo complicado: las segundas marcas de alimentos, las que más subieron en San Juan

martes, 5 de diciembre de 2023 09:25

Acceder a los productos de la Canasta Básica es cada vez más complejo para las familias sanjuaninas ya que los productos que más se buscan son los que más retocan su valores. Pese a que son segundas marcas, no hay valores de referencia para poder conocer qué valor es justo y cuál no.

De acuerdo al relevamiento de Amas de Casa del País, en noviembre la Canasta Básica Alimentaria para los sanjuaninos fue de $190.500 y estuvo formada obre todo por artículos de segundas marcas. Esa cifra marcó un aumento de 13,40% en relación a octubre y en lo que va del año, el incremento fue de 140%.

Mientras que la Canasta Básica Total, que marca lo que se necesita para no caer en la pobreza, costó $419.000. Y si se incluye alquiler, recreación, telefonía móvil e Internet se llegó a $502.900.

Laura Vera, al frente de Amas de Casa del País, expresó a Diario La Provincia SJ que "si bien las segundas marcas son las elegidas, son también las que más han aumentado. En esa misma línea, también lo que más aumentan son los productos de mayor consumo como fideos, arroz, sal, carne y algunas verduras que tienen un comportamiento inestable: suben mucho, bajan un poco y vuelven a subir".

Lo que más incertidumbre genera es que los sanjuaninos han perdido lo que se denomina "precios de referencia". "Nadie sabe qué es caro y qué es barato. Al no tener esos valores, prima el libre mercado del que tanto se habla. Esta situación ha sido la constante en los últimos meses y cada vez se profundiza más. No sabemos si estamos pagando bien o no el producto", resaltó.

Vera resaltó que el año cerrará con un importante porcentaje inflacionario en lo relacionado al consumo: hasta noviembre llegó al 175%.