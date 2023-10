Combustibles: para el gobierno, se agilizó el abastecimiento y se normalizará en las próximas horas

lunes, 30 de octubre de 2023 16:45

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hoy que "es evidente que ha crecido" el abastecimiento de combustibles desde el fin de semana y estimó que en las próximas horas se normalizará la situación, al destacar que "productoras, destilerías y las cámaras de estaciones de servicio están trabajando todas juntas" para alcanzar ese objetivo.



"El abastecimiento es evidente que ha crecido. Ayer desde la tarde empezó a aparecer mágicamente el combustible que no estaba y las petroleras saben que tiene hasta mañana a las 12 de la noche para resolverlo", reafirmó esta tarde Massa en declaraciones a la prensa, a su ingreso al Ministerio de Economía.



Al ser consultado acerca de si en las próximas horas se estaría normalizando la situación, el ministro expresó: " Estimo que sí, porque productoras, destilerías y las cámaras de estaciones de servicio están trabajando todas juntas en un programa de abastecimiento".



Momentos antes, en una entrevista con La Nacion+, Massa había señalado que el origen del desabastecimiento se rastrea en "la retención de stocks de las petroleras" tras "el ruido iniciado hace 15 días en medio del proceso electoral sobre una devaluación".



"Luego -agregó según Telam- cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido respecto a que vence el congelamiento de precios, del 20 el 40, (por ciento) de cuanto va a ser el aumento, y también hubo retención de stocks de las petroleras".



En ese sentido, el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) destacó la necesidad de "tener firmeza cuando se producen situaciones de especulación que perjudican a la gente", tal la sospecha oficial sobre las causas que llevaron a dificultades en el abastecimiento a muchas estaciones de servicio.



"Hoy hay una reunión, están presentando cada uno su propuesta de abastecimiento", dijo el ministro respecto a un encuentro pautado con las petroleras en el Palacio de Hacienda, tal como se realizó el jueves cuando se acordó incrementar los volúmenes de exportación e incrementar la capacidad de refinación en todas las plantas que tuvieran esa disponibilidad.



Massa también refirió que "ya la gente de la federación de estaciones de servicios y la cámara dicen que se está normalizando el abastecimiento", al empezar a sentirse el impacto de la llegada a puerto de los primeros de los diez barcos importados de combustibles y el incremento del refinado.



El ministro explicó que la falta de combustible en estaciones de servicio de originó en que "hubo primero especulación alrededor de una posible devaluación y después especulación sobre el vencimiento del acuerdo de congelamiento".

La situación en San Juan

La presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero marcó a Diario La Provincia SJ que "el abastecmiento de combustibles está atravesando su peor crisis en los últimos 20 años. En San Juan no tenemos un panorama distinto de las demás provincias ya que el faltante fue generalizado y lo que pasa es que las situaciones se agudizaron. El problema es que, al no haber dólares para realizar pagos, los barcos no se cargaron. De manera que no llegan a refinerías donde es tratado el producto antes de distribuirse. Esta situación va a demorar en regularizarse porque la demanda es mucha".

Detalló que "la cupificación fue la opción que se encontró para tratar de distribuir el producto. A ello se suma que los grandes consumidores, como los transportistas, van a las estaciones de servicio para cargar y no hay posibilidad de responder a su demanda ni recuperar".

Insistió que gran parte del problema viene de la desactualización de precios del litro de combustible "que en el mundo vale 1 o 1,20 dólar y acá, menos. Ya anunciamos esta consecuencia y llegamos al punto de poner en riesgo el sistema de transporte. La solución es comprimir el precio".

Por estos días, Salguero señaló que "el consumidor tiene que estar atento y saber que no va a poder llenar el tanque mientras no se regularice la situación; que intente cargar de a poco y no quedarse sin nada. Si se quiebra el stock, nos quedamos 48 horas sin producto.Vendemos lo que tenemos ya que, antes nos quedábamos sin gasoil, y ahora pasó eso con el combustible común y el premium. Vamos sorteando las situaciones con lo que tenemos y sabiendo que las petroleras no van a entregar inmediatamente el stock que necesitamos".