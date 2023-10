Crisis del combustible: en San Juan advierten que el abastecimiento tardará en regularizarse

domingo, 29 de octubre de 2023 12:08

Una postal se repitió en todo el país por estos días y tuvo que ver con la falta de combustibles en las estaciones de servicio, así como la venta por cupos. Si bien a nivel nacional se anunció que se transita hacia una regularización, advierten que la falta de producto es tal que las refinerías no podrán rápidamente cubrir la demanda generalizada.

La presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero marcó a Diario La Provincia SJ que "el abastecmiento de combustibles está atravesando su peor crisis en los últimos 20 años. En San Juan no tenemos un panorama distinto de las demás provincias ya que el faltante fue generalizado y lo que pasa es que las situaciones se agudizaron. El problema es que, al no haber dólares para realizar pagos, los barcos no se cargaron. De manera que no llegan a refinerías donde es tratado el producto antes de distribuirse. Esta situación va a demorar en regularizarse porque la demanda es mucha".

Detalló que "la cupificación fue la opción que se encontró para tratar de distribuir el producto. A ello se suma que los grandes consumidores, como los transportistas, van a las estaciones de servicio para cargar y no hay posibilidad de responder a su demanda ni recuperar".

Insistió que gran parte del problema viene de la desactualización de precios del litro de combustible "que en el mundo vale 1 o 1,20 dólar y acá, menos. Ya anunciamos esta consecuencia y llegamos al punto de poner en riesgo el sistema de transporte. La solución es comprimir el precio".

Por estos días, Salguero señaló que "el consumidor tiene que estar atento y saber que no va a poder llenar el tanque mientras no se regularice la situación; que intente cargar de a poco y no quedarse sin nada. Si se quiebra el stock, nos quedamos 48 horas sin producto.Vendemos lo que tenemos ya que, antes nos quedábamos sin gasoil, y ahora pasó eso con el combustible común y el premium. Vamos sorteando las situaciones con lo que tenemos y sabiendo que las petroleras no van a entregar inmediatamente el stock que necesitamos".

Inconvenientes y expectativa de solución

Este sábado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) aseguró hoy que se transita "un sendero hacia el normal abastecimiento de combustibles" y planteó la necesidad de evitar la "catarsis colectiva" en las estaciones.



En un comunicado, Cecha explicó que la situación de "faltantes generalizados" de combustibles producida en las estaciones de servicio de todo el país -por factores ajenos a la actividad, aclaró- "tenderá a solucionarse progresivamente en los próximos días".



"Venimos interactuado con las autoridades del Gobierno y las petroleras, instando a que se viabilicen soluciones que permitan normalizar el expendio de combustible en la totalidad de las estaciones de redes abanderadas", señaló según la agencia Telam.



Y aclaró que "el Gobierno -a través de la Secretaría de Energía- ha comprometido la importación de diez barcos con combustible para paliar los faltantes producidos, habiéndose ya concretado la descarga de dos de las aludidas embarcaciones, y se encuentra ya en curso, la fase logística de su correspondiente distribución".



"De continuarse con el plan encarado, entendemos, de acuerdo a las previsiones del Gobierno y las petroleras, que esta situación tenderá a solucionarse progresivamente en los próximos días", confió Cecha.



Por eso, la entidad solicitó a operadores, actores económicos, formadores de opinión y, en especial, la ciudadanía "mantener la paz social en nuestras estaciones, evitando generar una catarsis colectiva, que solo redundaría en una mayor presión sobre los surtidores, dilatando el proceso de normalización que el sistema de expendio requiere".