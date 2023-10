Las transferencias automáticas de Nación a las provincias aumentaron 137,2% en septiembre

lunes, 2 de octubre de 2023 16:25

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional a las provincias y la ciudad de Buenos Aires ascendieron en septiembre a un billón $ 420.460 millones, con un incremento interanual del 137,2%, el segundo en cuatro meses superior a la inflación estimada.



La información fue dada a conocer por la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, en lo que consideró "un nuevo récord de envíos en moneda corriente, tal como ocurrió el pasado mes de agosto" y también "el mejor septiembre de, por lo menos, los últimos seis años".



Estimando una inflación del 11,4% para el mes pasado, la consultora indicó que las transferencias automáticas tuvieron un incremento real del 0,7% y que las mejoras respecto del mismo mes de años anteriores fueron de 3,4% en comparación con 2021, 9,9% con 2020, 14,7% con 2019, 10,4% con 2018 y 6,4% con 2017.



De todos modos, el repunte del mes pasado no fue suficiente para impedir que en el acumulado de ocho meses el resultado continúe en terreno negativo, con un nivel de $ 9,4 billones y una baja en términos reales del 1%, aunque superando el promedio del mismo período entre 2017 y 2021.



Las transferencias automáticas están constituidas por los envíos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, el conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal.



A diferencia de las no automáticas o discrecionales, las transferencias automáticas están preestablecidas en sus porcentajes o montos fijos por diferentes leyes y no pueden ser alteradas en forma unilateral.



Los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron en septiembre a $ 1,334 billones y explican el 94% del total de giros a las 24 jurisdicciones, con una expansión interanual del 142,1% nominal y 2,8% real.



Por su parte, los componentes de leyes y regímenes especiales (que totalizaron $ 57.511 millones) tuvieron diferentes desempeños: los recursos derivados del IVA de la Seguridad Social y del Régimen de Energía Eléctrica experimentaron subas reales (25% y 11,2% interanual real, respectivamente); por el contrario, tuvieron descensos los vinculados al impuesto a los Bienes Personales, a los Combustibles Líquidos y al Monotributo (-9,9%, -52,9% y -28,1% respectivamente).



Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal registraron un descenso del 34,1% real interanual, de acuerdo con la estimación de inflación de la consultora.



El listado de los montos de las transferencias automáticas y su variación porcentual nominal interanual es el siguiente:



Buenos Aires: $ 314.058 millones (133,6%)



Santa Fe: $ 123.983 millones (139,4%)



Córdoba: $ 120.658 millones (139,5%)



Chaco: $ 67.859 millones (137,7%)



Entre Ríos: $ 66.283 millones (138,9%)



Tucumán: $ 64.177 millones (137,5%)



Mendoza: $ 56.164 millones (137,8%)



Santiago del Estero: $ 55.750 millones (137,3%)



Salta: $ 52.324 millones (136%)



Corrientes: $ 51.049 millones (137,2%)



Formosa: $ 49.202 millones (138,1%)



Misiones: $ 45.299 millones (136,3%)



San Juan: $ 45.281 millones (138,4%)



Jujuy: $ 38.319 millones (137,6%)



Catamarca: $ 36.763 millones (139,1%)



Río Negro: $ 33.947 millones (137,5%)



CABA: $ 31.794 millones (141,6%)



San Luis: $ 30.447 millones (138,8%)



La Rioja: $ 27.779 millones (138,3%)



La Pampa: $ 25.750 millones (139,1%)



Neuquén: $ 23.735 millones (136%)



Chubut: $ 21.678 millones (136,8%)



Santa Cruz: $ 21.589 millones (138,1%)



Tierra del Fuego: $ 16.575 millones (137,6%).