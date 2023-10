Fin de semana XXL: hubo faltante de nafta Súper en estaciones de servicio de San Juan

viernes, 13 de octubre de 2023 12:24

En el inicio de este fin de semana largo, conductores tuvieron dificultades para conseguir nafta Súper en las estaciones de servicio. Se trata de uno de los combustibles más buscados por su precio y los estacioneros destacaron que el inconveniente se registra desde este jueves y esperaban poder normalizar pronto la provisión. No obstante, esto se vincula a una situación más compleja de la que ha venido dando cuenta la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

Analía Salguero, presidenta de la Cámara, explicó a Diario La Provincia SJ que "este es un problema general. Una semana hay problema con las naftas y otra, con el diésel, o directamente con los dos. No alcanza el producto para abastecer la demanda ya que las estaciones tuvimos un recorte en nuestros cupos de entrega. Nos venden menos".

Agregó que, además, "el mercado mayorista está cortado. No le venden las petroleras directamente y eso hace que (los transportistas) se vuelvan a las estaciones. Por eso no alcanza. Todo es problema de tener un precio irreal: el combustible se compra en dólares. El tipo de cambio subió significativamente pero el precio del combustible está congelado. Y mientras sea así, cada vez va a faltar más combustible".

Salguero remarcó que el escenario necesita un cambio drástico y que el panorama actual no podría sostenerse mucho tiempo más. "Las petroleras no van a vender a pérdida en la Argentina, porque se van a fundir. Basta mirar los países vecinos, donde el promedio del combustible es de 1.30 dólares. Realmente estamos lejos del valor que tiene el producto, a pesar del costo que nos resulta. Vale aclarar que las estaciones no somos formadoras del precio pero sí sufrimos las consecuencias. El sector está en crisis y de no descomprimir el precio, cada vez estará peor".