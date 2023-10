Desde la Federación Económica de San Juan aseguraron que "hay índices que alarman mucho"

miércoles, 11 de octubre de 2023 09:35

"Tenemos mucha preocupación, hay índices que alarman mucho". Con esas palabras, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, advirtió que la crisis económica que atraviesa la provincia y el país es grave no sólo por lo económico sino por lo social y político que lleva a una gran "incertidumbre".

"Además de una crisis, se enfrenta con una situación primera vez vista en Argentina. Es una crisis social, política y económica de la cual va a ser más difícil salir porque hay una gran masa de gente que no está educada ni instruida y que lleva más de 2 generaciones sin trabajar", explicó Minozzi en radio Sarmiento.

Luego destacó que el escenario es "muy complejo" y se cree que se va "a sufrir una crisis muy aguda" pero lamentó que "la gente no se da cuenta de la dimensión". Pese a todo esto, destacó que "el empresariado sanjuanino tiene una gimnasia con estas cosas" porque no es la primera vez que le toca enfrentar una crisis económica.

"La gente se está retrotrayendo. No hay listas de precios ni de referencia. Uno no sabe si está barato, bien o caro. Se han desdibujado los valores y la gente se refugia tratando de proteger el peso", explicó subrayando que hay que "vender menos para sobrevivir solamente o poniendo un precio por las dudas. El problema es que si mañana arranca un esquema de estabilidad económica con un programa integral, tampoco se va a salir del tema ni va a ser una solución fácil. Hay gente que va a tratar de impedir pero están pasando cosas en lo político lamentable".

Ante este escenario, el presidente de la Federación Económica de San Juan subrayó que en todo este contexto "lo único que le decimos al comerciante es que se resguarde, que sea prudente". "Hay gente que no va a poder sostener el nivel de la empresa que tiene. Vemos ese panorama", lamentó.

"Si usted quiere ahorrar en dólares y no los consigue compre material, si no puede compre algo para que no pierda el valor del dinero que tiene a mano", finalizó subrayando que "estamos en una situación de imprevisibilidad y de tormenta".