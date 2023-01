Desde 1500 a 35 mil pesos: mochilas y papelería, con fuertes aumentos para la vuelta a clases en San Juan

domingo, 29 de enero de 2023 07:24

Renovar la mochila y llenarla de cuadernos será la inversión más costosa para las familias sanjuaninas para la vuelta a clases en 2023. Las librerías y los comercios que ofrecen artículos escolares ya anticipan en sus vidrieras los precios, con sus actualizaciones que van del 50 a más del 100% en varios casos. Lista en mano, se espera que desde esta semana comiencen a movilizarse las ventas.

En un relevamiento de Diario La Provincia SJ, se destacan los fuertes incrementos en los valores de las mochilas. Las más pedidas por los chicos en Primaria, con personajes animados como LOL o superhéroes, van de $14.000 a $35.000. En estos casos, tienen el formato carrito y varios modelos, incluyen luz. En tanto, las mochilas para jardín de infantes parten de los $4000 y llegan a $7000, también con los personajes más buscados como Paw Patrol o Bebés Llorones. También se encuentran modelos de hasta $14.000, si son productos con licencia oficial, relieves y detalles como espejos y llaveros.

Las mochilas para jardín de infantes con personajes cuestan más de $7000.

Mientras que en mochilas para Secundaria, los valores tienen otros rangos: se pueden conseguir desde $5000 y llegan hasta los $18.000.

Por otra parte, todo lo relacionado con papelería viene sumando aumentos y en las librerías, los productos más pedidos en las listas escolares tienen subas notables. "Se nota sobre todo en los tamaños y las marcas que piden en algunas escuelas, por ejemplo los tamaño A3 están en $1400 o $1500. Hemos tenido consultas; notamos que la gente entra y mira precio y calidades para en febrero hacer sus compras", destacó el empleado de uno de los comercios.

En cuadernos, la máxima diferencia se da entre marcas y tipo de tapa. Los tapa dura de 100 hojas parten de $800 hasta $1800, el tamaño A4 de 60 hojas va de $1200 hasta $1600 y el A3, tapa dura con espiral, entre $1200 a $1700. Los cuadernos tipo universitarios de tapa blanda van de los $1600 a los $450.

Acerca de los lápices, los de colores largos por 12 tienen valores desde $500 a $2000; los cortos entre $400 a $800 mientras que los negros pueden comprarse por packs de 12 entre $480 a $600.

En cartucheras, nuevamente la gama se amplía: las simples parten de $1000 y las que tienen compartimentos, llegan a los $2500. Las que tienen pisos están entre los $5000 a $9500.

Si bien algunos sanjuaninos adelantaron compras en diciembre y en enero, aseguran que el movimiento fue mínimo.

El peso del factor inflación

Esta semana, las cámaras comerciales de San Juan se reunirán para hacer un balance de la temporada verano que se despide y de lo que viene en cuanto a la venta escolar. Internamente, evalúan qué promociones serán publicitadas y qué posibilidades se ofrecen a los compradores en cuanto a promociones, de acuerdo al margen que les brinden las listas de precios de los proveedores.

"Es un rubro en el que se tiene muy presente lo que pide la gente. En cuanto a las mochilas, por más barata que sea, si no es del personaje o modelo que buscan no lo van a comprar. Y en algunas escuelas, piden marcas o características de cuadernos, lápices y hasta cartucheras, que son las que se llevan los papás. En todo, la inflación marca el ritmo", destacó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Vargas, representante de CAME en San Juan.

Expresó que desde esta semana, también se harán más visibles las liquidaciones de temporada "en aquellos locales de indumentaria y calzado en los que, por falta de espacio, comienzan a ofertar su stock de verano para dar lugar a la venta escolar". Y destacó que "sobre mediados de febrero, ya estaremos todos liquidando verano".

En cuanto a calzados e indumentaria escolar, destacó que "las fábricas están retornando de las vacaciones y comenzarán a enviarnos listas de precios. Por ahora, estamos expectantes". En tanto, en algunas zapaterías ya se asoman los calzados escolares y los precios van de los $11.000 a los $16.000, tanto en zapatillas como en zapatos.