Paritarias: los empleados de comercio sanjuaninos, disconformes con el aumento

jueves, 19 de enero de 2023 11:05

Este miércoles, el Sindicato de Comercio cerró su paritaria anual (de abril 2022 a marzo 2023), con una suba de su básico de convenio, que eleva el piso salarial de $139.000 a $182.700, totalizando un aumento anual del 101%. Una vez que esté homologado, los empresarios deberán pagar la actualización y en San Juan, desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) consideraron que es insuficiente.

Mirna Moral, secretaria general del SEC, destacó en radio AM1020 que "el porcentaje pasaría a ser remunerativo, con lo que se aplicarían los descuentos y para nosotros no es un buen acuerdo. No estoy conforme porque estamos hablado que el 13% del básico que teníamos en abril de 2022. Con ese porcentaje se perdió contra la inflación. A todos los trabajadores en general, no va ganando la inflación".

Agregó que, de todas maneras, "entre nada y eso... es mejor recibir más dinero. Pero seguimos desfasados. Sabemos que se hace lo que se puede y las reuniones son en Buenos Aires".

El incremento se hará efectivo en dos tramos: en febrero el básico con presentismo será de $165.900 y en marzo ascenderá a $182.700, ambas sumas remunerativas a todos los efectos, aseguraron mediante un comunicado oficial.

El acuerdo salarial, que se firmó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue suscripto por La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

En abril, se había convenido una suba de 59,5% anual a pagarse en siete cuotas. Inicialmente, el cronograma de los pagos del aumento se iba a desarrollar de la siguiente manera: 6% en abril; 6% en mayo; 6% en junio; 10% en agosto; 10% en septiembre; 11% en noviembre y 10.5% en enero 2023. Ese esquema se alteró en agosto por la tendencia inflacionaria y se adelantaron las cuotas. La última revisión quedó pendiente y es la que se suscribió hoy en el Ministerio de Trabajo, avalado por la ministra Raquel “Kelly” Olmos.

Más de un millón de trabajadores se verán beneficiados con el cierre de la paritaria del gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri.