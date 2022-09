Las ventas minoristas en San Juan cayeron 4,4%

domingo, 4 de septiembre de 2022 16:34

Las ventas y la actividad economica se estabilizaron en agosto, pero con respecto a julio , siguen bajas . La caída de los salarios con respecto a la inflación , el cambio de temporada , falta de financiamiento del sector son algunos de motivos de la caída.

"Estamos en un proceso de Estanflacion (recesión con inflación) que hace que los consumidores compren cada vez menos , hay mucha incertidumbre en los rubros indumentaria , calzado marroquinería por el cambio de temporada , hay subas muy grandes en los productos nuevos , no hay financiamiento para cambiar el stock de invierno por el de verano, nos informaron los Comerciantes consultados ", comentó Marcelo Vargas, delegado de Comercio CAME en San Juan.

En el país las ventas minoristas pymes cayeron 2,1% en agosto frente al mismo mes del 2021, medidas a valores constantes. Es el segundo mes consecutivo en que se retraen, pero aún acumulan un crecimiento de 1,0% en los primeros ocho meses del año.

En agosto, tres de los seis rubros relevados vieron reducir sus ventas en la comparación interanual. En la comparación mensual, las ventas subieron 1,4%, con tres rubros en alza y tres en baja.

Los comercios trabajaron con mayor certidumbre, con precios relativamente más estables, pero con un consumidor medido al momento de realizar compras. La observación general es que se sintió la falta de dinero en la calle para sostener ventas, especialmente en el rubro indumentaria.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.157 comercios del país, realizado entre el 1 y 2 de septiembre.

Análisis por rubro

En la comparación interanual, tres rubros crecieron en agosto y tres cayeron. En crecimiento se ubicaron: Farmacia y Perfumería (+2,9%), Alimentos y Bebidas (+2,8%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+0,4%).

Alimentos y Bebidas: Las ventas en agosto crecieron 2,8% anual y 9,5% mensual, a valores constantes. El 44% de los comercios relevados señalaron que sus ventas fueron buenas o muy buenas, 2,6 puntos más de respuestas positivas que en julio. La percepción general fue que las ventas estuvieron firmes en las primeras dos semanas del mes y aflojaron en las dos restantes. Muchos comercios relevados observaron que se nota la falta de poder adquisitivo. Algunos empresarios comentaron que las listas de precios de los proveedores tuvieron menos frecuencias de aumentos en este rubro en este mes y, aunque se mantienen los problemas en las entregas, las mismas tienen una menor magnitud que el mes anterior. También llamó la atención empresarial el incremento observado en los precios de los alquileres para los comercios de este rubro.

“Los proveedores desde hace tres meses que nos entregan menos mercadería de la que solicitamos”, explicó el dueño de un comercio de productos de granja localizado en Rosario, Santa Fe.

“En agosto la venta aumentó, pero no creo que siga mejorando porque no hay dinero en la calle, se está sintiendo una pequeña recesión”, dijo la dueña de un mini mercado de Godoy Cruz, en Mendoza.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: Las ventas en agosto cayeron 2,2% anual y subieron 2,6% en la comparación mensual, a valores constantes. Los comercios de artículos de decoración fueron los que más sintieron el bajón del mes, con pocas ventas, en cambio la venta de textiles para el hogar como manteles, cortinas o almohadas se mantuvieron más en línea con el año pasado. En el caso de las mueblerías, los empresarios consultados explicaron que están trabajando con bajo stock, y que la gente consulta sin realizar la compra.

“Los proveedores nos entregaron poca mercadería, y lo que se entregó vino remarcado, cuesta mucho vender así”, resumió la encargada de un comercio de Paraná en Entre Ríos.

“Nuestra venta fue muy buena, pero la rentabilidad no. Las promociones con tarjetas nos ayudan, pero menos que antes”, dijo la propietaria de un negocio en la capital de Córdoba.

Calzado y marroquinería: Las ventas en agosto cayeron 5,1% anual y 2,7% mensual, medidas a valores constantes. Para el 35% de los negocios relevados el mes fue bueno o muy bueno, siendo esa proporción de respuestas 14 puntos menores que en julio. Incidió que comenzó el recambio de productos de temporada, con precios mucho más elevados que el año pasado que no fueron bien recibidos por los consumidores. Los comercios creen que llevará unas semanas acostumbrarse a los nuevos precios. Aquí se destacaron los problemas de abastecimiento, especialmente en calzado deportivo, donde algunos comercios comentaron las demoras en las entregas.

“Las ventas no lograron recuperarse, hubo más días de frío en agosto que alargó la temporada de invierno y como el mes pasado los fabricantes no nos entregaron mercadería, no se vendió el calzado nuevo ni pudimos hacer liquidación de invierno”, dijo un empresario de CABA.

“Agosto fue un mes tranquilo, con algo de repunte el fin de semana largo y promociones del Banco Provincia que ayudaron”, explicó la gerenta de un comercio de la ciudad de Mar del Plata en Provincia de Buenos Aires.

Farmacia y perfumería: Las ventas en agosto crecieron 2,9% anual, pero cayeron 0,3% mensual, a valores constantes. Las farmacias consultadas se lamentaron por las subas de precios que continuaron en agosto, y destacaron el rol que están teniendo los medicamentos genéricos, que cada vez reemplazan más a las primeras marcas. La misma situación ocurre en las perfumerías, donde se llevan productos mas económicos. En el caso de las perfumerías consultadas comentaron que son muy buscadas las marcas nacionales y frascos que incluyen pequeñas cantidades del producto.

“No sobra, pero la venta está bastante bien y queremos abrir otra sucursal”, señaló el dueño de una farmacia y perfumería de la ciudad de Salta.

“A nosotros nos fue mejor el año pasado con la pandemia, que este año con la situación económica”, se lamentó la propietaria de una farmacia en Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: Las ventas subieron 0,4% anual en agosto (a valores constantes), pero bajaron 4,2% en la comparación mensual (vs julio 2022). La mayoría de los comercios relevados continuaron con problemas para conseguir mercadería. Faltaron hierros, tornillos, bulones, herramientas, herrajes, cables, y destacaron los cambios semanales que envían sus proveedores en las listas de precios. Dadas las condiciones, la venta se mantuvo bastante bien, y un 28% está evaluando o tiene previsto realizar nuevas inversiones para mejorar su negocio.

“Aunque la construcción se reactivó, las ventas no logran repuntar, quedaron afectadas por el aumento de precios tan marcado de julio. Esperamos que aumenten con el cambio de estación, porque con el calor la gente hace arreglos, pero estamos pensando en reducir gente de la empresa”, dijo un empresario de CABA.

“A los ferreteros nos afectó mucho el cambio de ministros, el aumento del dólar porque nos falta todo, cables, herramientas, clavos”, señaló la encargada de un negocio de la localidad de Moreno, en provincia de Buenos Aires.

Textil e indumentaria: Las ventas bajaron 15,9% anual en agosto y 3,7% en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el cuarto mes consecutivo en que las ventas caen. Los comercios consultados explicaron que el dólar les marca mucho la tendencia, y por eso vienen atravesando meses malos. La indumentaria es muy elástica al poder adquisitivo, y el menor poder de compra del ingreso familiar conjugado con precios que llegan a duplicar a los del año pasado, están alejando a los compradores. Un factor adicional que mencionaron varias empresas es que los fabricantes venden sus productos por redes y la gente, aún cuando los precios no siempre son más económicos que en el minorista, compra allí.

“Hubo marcado incremento de los precios en nuestro rubro, muy por encima del aumento en el poder adquisitivo de nuestros clientes, y esto nos hizo perder volumen de venta o en muchos casos que se opte por artículos de menor calidad”, dijo el dueño de un comercio de Resistencia, Chaco.

“Estamos con muy pocas ventas, esperamos ansiosos el cambio de temporada para saber si esto revierte o va a seguir hasta fin de año así”, explicó la dueña de un local en la ciudad de San Salvador de Jujuy.