Quita de subsidios: sanjuaninos que no se inscribieron recibirán notas con sus facturas

martes, 27 de septiembre de 2022 10:51

El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, aclaró que a aquellos usuarios que no se inscribieron al registro de subsidios para los servicios de luz y gas se les deberá facturar como usuarios de altos ingresos, es decir se les aplicará la quita total de la asistencia estatal en tramos que se concretarán en los próximos meses. Con ello, en San Juan, los usuarios de Energía San Juan estarían recibiendo notificaciones especiales con esa aclaración para que hagan el trámite en breve.

A través de la Resolución 661/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el área a cargo de Flavia Royón informó que “aquellos servicios que no hayan sido identificados como pertenecientes a beneficiarios y beneficiarias de Nivel 2 o Nivel 3 en el padrón informado al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), ambos organismos descentralizados actuantes en la órbita de esta Secretaría, a los entes reguladores, a las autoridades provinciales y/o a las empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y gas natural por red, deben recibir el tratamiento correspondiente a usuarios y usuarias residenciales de mayores ingresos (Nivel 1)”.

A propósito, el ingeniero Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE, destacó en radio Sarmiento que "los usuarios que están en condiciones, por su consumo, de mantener los subsidios en segmentos y no se inscribieron. Hay una reducción del 20% del subsidio que inicia en septiembre. Hay un grupo importante que no se ha inscripto por distintas opciones".

Hasta el momento, en el RASE, sistema que registra los inscriptos a los subsidios, figuran 161.993 inscriptos de 236 mil sanjuaninos que son usuarios. De ese grupo, hay un segmento que corresponde al Nivel 1 pero el resto, no. "Hay gente que no se inscribió porque entiende que no le corresponde el subsidio, por sus ingresos superiores al valor umbral, pero hay otros que no lo hicieron por diferentes razones".

Ferrero señaló que se avanza, pàra localizar a esos usuarios, en un operativo de georreferenciación con el Ministerio de Desarrollo Humano y con las municipalidades. "Hemos tratado de identificar con valores geográficos cuáles son los sectores más vulnerables que no se han inscripto e ir a buscarlos".

Explicó que el impacto del aumento del 25% en los consumos de septiembre y octubre en las facturas, "es probable que no se perciban mucho porque son meses de consumo bajo en San Juan pero en verano, con el uso de ventiladores y aires acondicionados, sí será fuerte el impacto. San Juan registra el uso intensivo más alto del país en electricidad: 550 kw/ hora por mes en usuarios residenciales. Si se multiplica por una tarifa sin subsidios, va a ser muy alta".