Crisis de neumáticos: escasez y altos precios, el panorama en San Juan

martes, 27 de septiembre de 2022 09:42

La difícil negociación salarial entre el sindicato que representa a los trabajadores del neumático en el país y las industrias llevó a una paralización de la producción y eso impacta en el mercado comercial. Sin embargo, se trata de un episodio más en el difícil año para el rubro que ha generado escasez de marcas, stock limitado y altos precios.

Al respecto, Marcelo Muñoz, gerente de un comercio de venta de neumáticos, destacó en radio Estación Claridad que "desde mayo estamos con paros sorpresivos, programados, que afectan en el envío de cubiertas. Están faltando en distintas líneas. Esto ocasiona una dispersión de precios, ya que se puede encontrar hasta una brecha de precios del 50%. En las listas oficiales, en el año hemos tenido un acumulado de 120% de aumento".

Y detalló: "la demanda en sí, en San Juan, ha caído pero la oferta bajó más que la demanda; sobre todo en el caso de la cubierta importada ya que hay poco stock. Hay menos disponibilidad que material nacional. En lo que se refiere a cubiertas para autos o camionetas, hay algunas medidas "estrella" que cuesta conseguir. Eso depende de la producción de las fábricas".

Marcó también que los sanjuaninos tratan de "aguantar" lo más posible esa compra por su impacto económico. "El cambio de neumáticos es uno de los sensores de la economía; lo vemos en el mostrador cuando viene un cliente a comprar dos cubiertas valiéndose de los cupos de dos o tres tarjetas de crédito. Pero también hay una realidad y es que la vida del neumático no se puede extender mucho más de lo establecido. Asimismo, las verificaciones técnicas no aprueban cubiertas en mal estado", dijo.

Desde el lado empresario, Muñoz comentó que se decidió no descuidar la mercadería que se tiene. "Defendemos el stock y ante situaciones de ventas excepcionales, medimos la venta en relación a lo que podemos reponer. El stock se mide en días y no en cantidades; ahora estamos priorizando cuidarlo y no malvenderlo. En más de 25 años que llevó en el rubro, he tenido que recurrir actualmente a frenar ventas. Ante esto, el cliente entiende porque está en la calle".

Y vaticinó sobre el conflicto actual: "esta explosión del conflicto nos va a perjudicar con nueva escalada de precios. Ante la incertidumbre, vamos viendo el día a día. Nos tenemos que medir. Si se retoma la producción en fábricas, en 30 a 60 días puede recuperarse el stock. El problema verdadero será si una fábrica abandona el país".