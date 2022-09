Nueva temporada: pese a los aumentos, comerciantes consideran que "la gente va a comprar"

jueves, 1 de septiembre de 2022 08:00

Con aumentos importantes en los nuevos productos para la nueva temporada Primavera- Verano, los comerciantes confían en que no habrá una "parálisis" en el consumo debido a que los sanjuaninos necesitarán productos. Sin estimar un porcentaje promedio de incrementos, por el peso de distintas variables, la Cámara de Comercio de San Juan confía en que se irá recuperando parte del consumo prepandemia.

"Aún pesan las restricciones por las que no se puede ingresar cierta mercadería al país y se suma el cierre de talleres en el país. Se viene una temporada complicada pero no queremos ser pesimistas. Creo que podremos sacarla adelante. Estamos buscando la manera de generar y cubrir las expectativas de los clientes. Los comerciantes nos tenemos que adecuar a ese dinamismo, que suma las medidas que el gobierno toma", señaló el presidente de la Cámara, Leonardo Borgogno a Diario La Provincia SJ.

Resaltó además algo que toman en cuenta por parte de los clientes. "En la etapa de la pandemia más estricta, la gente no compró ropa ni zapatos o zapatillas. Ahora, necesitará invertir en ello por sus actividades y porque volvieron los eventos y las fiestas".

Borgogno destacó que el comerciante "es emprendedor y quiere generar trabajo. No ponerse sólo del lado de la crisis". En ese contexto, marcó que se trata de buscar un equilibrio "entre los precios de algunos productos que no subirán tanto, porque el proveedor ya cubrió costos, y los que se incrementarán considerablemente porque trabajan con material importado. También debemos considerar con qué tipo de dólar trabajan los proveedores, si es oficial que es más estable o con el blue. No hay un parámetro único sobre los precios. Necesitamos que los sanjuaninos sigan con posibilidades de consumo".

Acerca de los números de venta del recién despedido mes de Agosto, acotó que "sufrimos los coletazos económicos de julio en nuestros números. No tuvimos ventas buenas y los comerciantes no estamos conformes. Vamos a plegar nuestros reclamos a los de cámaras de otras provincias para plantearle a Nación que decisiones que se toman en Buenos Aires no son las que necesitan las provincias, entre ellas el impacto de la quita de subsidios".