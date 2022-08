En julio bajaron las ventas de autos usados en San Juan

domingo, 7 de agosto de 2022 12:50

Las operaciones de compraventa de vehículos usados en el mercado local alcanzaron las 146.112 unidades en julio, lo que representó una suba del 9,10% respecto de junio, y una merma interanual del 1,44%, de acuerdo a un informe elaborado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En el caso de San Juan, hubo un descenso en la demanda de autos.

Entre las provincias las que subieron sus ventas en los primeros siete meses del año fueron: Formosa (44,21%); Santa Cruz (10,54%); Catamarca (8,87%); Corrientes (6,82%); Tucumán (4,19%); Chaco (3,19%); Neuquén (2,89%); CABA (1,77%); Córdoba (1,10%); y San Luis (1,05%).



En tanto que registraron bajas en sus operaciones Chubut (11,48%); Tierra del Fuego ( 7,10%); Santiago del Estero (6,21%); Entre Ríos (3,20%); San Juan (2,76%); Mendoza (2,27%); Santa Fe (2,26%); Río Negro (1,69%); La Pampa (1,65%); Misiones (1,15%); Jujuy (1,02%); La Rioja (0,73%); Buenos Aires (0,41%); y Salta (0,08%).



En tanto que en los primeros siete meses del año se vendieron 928.617 unidades, lo que implicó una baja del 0,22% respecto de igual período de 2021 (930.655 vehículos).



"El mercado nos sorprende", sostuvo el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, tras señalar que "la volatilidad del dólar durante el mes y la falta de stock en las agencias era el cóctel explosivo para que las ventas en vez de crecer con respecto a junio bajaran".



"Cuando comenzó julio no imaginábamos comerciar un volumen de ventas superior a las 140.000 unidades, pese a terminar el mes con más de 1 punto por debajo de igual mes del año pasado", agregó.



Respecto del cambio de ministro de Economía, Príncipe indicó que esperan "con ansiedad anuncios macroeconómicos que apunten a regularizar y dar previsibilidad a nuestras empresas para empezar a trabajar normalmente en nuestra actividad".



Además, en el caso de la compraventa de camiones usados, destacó, "el mes de julio fue un mes atípico fundamentalmente porque no hubo precios de referencia y esto llevó a que la mayoría de los concesionarios no vendieran las unidades que tienen en stock".



En julio el ranking de los diez modelos de autos más vendidos se encuentran el VW Gol y Trend (9.113 unidades); seguido por el Chevrolet Corsa y Classic (5.577); Toyota Hilux (4.109); Renault Clio (3.649); Ford Fiesta (3.389); Fiat Palio (3.200); Ford Ranger (2.930); Ford EcoSport (2.911); Ford Focus (2.837); y Ford Ka (2.738).