Quita de subsidios al comercio: en San Juan, empresarios evalúan el impacto según los rubros

miércoles, 31 de agosto de 2022 11:16

El sector del comercio conoció el esquema de quita gradual de subsidios y analizan cómo será el impacto en los distintos rubros. Desde este jueves, empieza a aplicarse la segmentación y hay preocupación por las nuevas cifras en los gastos.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno destacó que mantuvieron una reunión en EPRE para conocer los detalles. "Desde el 1º de septiembre se hará la quita del subsidio, dividido en tres bloques, a aplicar con dos meses de diferencia. El primero es del 20% de quita, a los dos meses, del 40% y luego, del 40% final. A seis meses pagaremos el 100%. Cada acción que toma el gobierno repercute en la gente, en este caso a través de nosotros", explicó en radio Colón.

Marcó que "lo que primero se relega es la rentabilidad porque no lo podemos trasladar directamente a los precios al consumidor. Los valores ya acompañan la inflación y hasta que no se acomode la economía, no podemos estar retocando permanentemente. El valor de la boleta de luz es fluctuante, no es fijo. Si lo pasamos al precio, ¿cómo lo cargamos a la unidad de venta? No hay manera de cuantificarlo".

Agregó que el comerciante "no tiene estructura para estar haciendo esos cálculos. La pelea todos los días y es empresario, contador, a veces empleado o cadete, administrativo... es muy difícil así, al menos en los comercios chicos".

Señaló que se analizará por rubros el impacto ya que "no es lo mismo el consumo de luz de una heladería al de un comercio que vende ropa. En promedio, en un local de indumentaria en microcentro se paga entre $25.000 a $30.000 de luz".