Aumentó el GNC en San Juan: las causas que impulsaron la actualización

miércoles, 6 de julio de 2022 10:00

Desde este martes, el GNC es más caro en San Juan y en las estaciones de servicio, las pizarras remarcaron el precio sumándole $9. Con ello, el metro cúbico se ubica en $77, 95.

"Este aumento viene a poner en números los atrasos que teníamos en los costos, como salarios, electricidad, mano de obra y gastos generales. Los negocios van actualizando los precios porque todo aumenta. De lo contrario, los negocios no funcionan", señaló el empresario Bernardo Turcumán a radio Sarmiento.

Y justificó: "esto tiene que ver con la inflación porque pareciera que obedece a una decisión "canallesca" de los empresarios que se ponen a aumentar cosas. No es así: hay que aumentar los sueldos y hay que pagarlos. La inflación no la inventa el comerciante; es el Gobierno que emite un papelito que no vale nada".

Turcumán explicó que, por ahora, no está previsto el aumento de los combustibles aunque valora que "es inminente". "Se están pagando valores no reales del combustibles. No se puede operar con los precios congelados y hay que actualizar el precio. En desfasaje roza el 60%".