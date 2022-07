Tras advertencias, multarán a pequeños comercios sanjuaninos que cobren plus por débito

sábado, 30 de julio de 2022 11:48

Tras recorridas, controles y advertencias, los inspectores de Defensa al Consumidor procederán a multar a comercios medianos y pequeños de San Juan por cobrar un plus a los clientes que paguen sus compras con medios digitales, como tarjetas de crédito o billeteras virtuales. Esa acción no tiene respaldo legal y los compradores no deben afrontar cargos que le corresponden a quienes brindan el servicio.

"Hemos tenido denuncias, los inspectores han verificado situaciones y ya se cumplió con una campaña de información a los comercios sobre que esta es una maniobra ilegal. Incluso se les ha dejado una copia de la ley Nº. 25.065 para que conozcan el fundamento. En los descargos, los comerciantes nos dicen que a ellos les cobran un cargo, sobre todo en billeteras virtuales pero eso no corresponde", expresó a Diario La Provincia SJ, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor.

Destacó que desde hace un año se registran estas situaciones por lo que al contar con un registro de notificaciones a comercios, directamente si se persistió con la decisión se procederá a multar. "En el caso de locales chicos, especialmente, les insistimos en que desistieran de cobrar entre 5 a 10% más porque las multas son costosas. Pero sabemos que sigue el cobro del adicional", destacó.

Las multas son onerosas y por varios factores, entre ellos reincidencia, se puede pasar el $1.000.000. "Además, pedimos que la gente denuncie porque hay comercios que advierten ese sobrecargo con carteles pero otros, se encuentran con ese extra cuando directamente van a pagar. Esa práctica no es legal", dijo.