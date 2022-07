Para supermercadistas, el sanjuanino cada vez "camina más" para buscar precios

miércoles, 27 de julio de 2022 15:04

La inflación y el efecto dólar han impactado en el consumo y en el caso de los supermercados, los empresarios notan que los sanjuaninos dividen cada vez más sus compras entre distintos comercios con el fin de hacer rendir más su dinero.

Mario Gee, desde la Cámara de Supermercadistas de San Juan, contó en radio Colón que "en San Juan, hay días que tenemos más ventas y otros, en las que hay menos. No ha cambiado la forma de comprar del sanjuanino que lleva lo que le alcanza y cada vez, camina más para conseguir mejores precios. En un supermercado encontrará un precio y en otro, uno distinto. Así hace valer su plata y su economía".

Sobre la mercadería aseguró que "se encuentra pero lo que sucede es que no nos podemos dar el lujo de consumir las marcas de preferencia". En los mayoristas hay productos disponibles pero lo que no se consigue es "volumen". "Si como comerciante quieron 100 cajas de aceite o 100 bolsones de azúcar, no los voy a tener. Hoy en día no los consigo pero sí de a 4 a 5", dijo.

Para Gee, hay especulación entre los mismos clientes ya que hay temor de no conseguir algunos productos y compra más unidades. "Y también, es cierto, hay limitación de venta en ciertos artículos pero no es porque guardamos toda la mercadería sino que se busca graduarla, al no haber volumen. No podemos vender en cantidad por esa razón".

Destacó que en este contexto, "como empresarios tenemos que seguir pagando alquiler, impuestos y sueldos. Eso es posible sólo al generar ventas para tener recursos. No vale de nada guardar la mercadería. Al menos esa es la política de los supermercadistas sanjuaninos, no de las cadenas que pueden optar o no por otra vía".

Marcó que las modificaciones de precios que realizan "dependen de la industria fabricante y el distribuidor; no del comerciante que no forma precios. Es en base a razones que manejan ellos ya que el comerciante es intermediario entre la fábrica y el consumidor final. Si ellos no aumentan, nosotros no tenemos por qué hacerlo".