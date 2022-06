Obra pública en San Juan: quieren ajustar los tiempos de ejecución de las empresas

jueves, 9 de junio de 2022 14:21

La obra pública en San Juan atravesará por una fase de revisión por cuestiones presupuestarias. A esto se refirieron desde el Gobierno provincial al momento de anunciar el incremento salarial del 40% para junio para docentes y empleados públicos estatales y que impactará en las arcas provinciales. En ese sentido, no sólo se analizarán proyectos que podrían postergarse o reprogramarse sino tiempos de trabajo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino destacó en radio AM1020 que "encararemos un análisis y una reorganización de obras para el segundo semestre; algo habitual en nuestro modo de trabajo. En este año, consideramos además la importante inflación que quedó desfasada en las consideraciones del presupuesto. De manera que ya analizábamos cómo íbamos a llegar para no tener problemas ni afectar el equilibrio fiscal".

Las obras en ejecución "trataremos de no ralentizarlas sino todo lo contrario. Vamos a tomar medidas para que las obras realmente se ejecuten en los tiempos pactados, contratados y especificados en los pliegos. Ya que los tiempos que se alargan mucho, demandan redeterminaciones que aumentan el valor presupuestado. A veces, también, se demoran los inicios o el contar con proyectos ejecutivos listos. Venimos conversando con empresarios sobre esto hace tiempo y no recurrir a multas. Se analiza que empresas no puedan acceder a obras nuevas si las que tienen en ejecución están atrasadas. Si están al día, sí accederán; esta es una medida que se quiere aplicar".

Sobre las obras que estaban planificadas para iniciar en la provincia, expresó que "es muy temprano para determinar cuáles sí y cuáles no pero, como comentó el gobernador, se están gestionando apoyos desde Nación en cuanto a fondos. Así lo que se tenía pensado iniciar se puede encarar con presupuesto nacional y algunos de los barrios en ejecución, pueden continuar con fondos nacionales. Eso nos permitirá seguir con trabajos necesarios como las obras para el sector de Salud. Es la intención tener buenos centros de salud en todos los departamentos".

Las obras que siguen

Ortiz Andino detalló que los trabajos en los diques "siguen sin problemas con fondos asegurados". La ruta a Matagusanos, el nuevo Penal y el nuevo Velódromo (que está por finalizar), continuarán su ejecución según lo planificado.