Preocupación en transportistas sanjuaninos por la falta de gasoil: menos viajes y más demoras

miércoles, 8 de junio de 2022 07:20

El sector del transporte de cargas está preocupado por la falta de disponibilidad de gasoil que ya afectó a San Juan. En el mapa que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas se llegó al rojo, que significa "muy bajo o nulo suministro" y eso afectó los viajes.

José Maldonado, de la Cámara de Transportistas de San Juan, destacó en radio Estación Claridad sobre la falta de gasoil en el país que "hace un par de meses lo veníamos sintiendo cada vez más y en la provincia estábamos trabajando con el cupo que existía, más o menos. A partir de este lunes, esto cambió con el mapa que hace la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) de abastecimiento de gasoil en el que pasamos de estar en zona rosada a roja, lamentablemente".

Se refleja no sólo dentro de San Juan sino en las provincias que atraviesan los transportistas sanjuaninos: "es lerdo conseguir ya que cuando un camón llega a la estación de servicio de la ruta con 10.000 a 15.000 litros, había que hacer cola por mucho tiempo. Es que a veces estaba un camión abasteciendo a la estación y sino, había que esperarlo o seguir hasta otra estación".

Sobre el abastecimiento de productos, más que nada comestibles, expresó que "se va a afectar, por supuesto, ya que no se puede llegar a tiempo a sacar la mercadería ni llegar a destino. Esto, llegará un punto en que se va a agudizar y se va a notar la falta de productos. Hasta ahora nos falta el combustible y se afecta el ritmo de los viajes".

Las demoras, además, están afectando el posible trabajo de nuevo personal. "Aunque se necesiten choferes, no podemos arriesgarnos a contratar porque no se le puede garantizar la continuidad del trabajo. Sin gasoil, no pueden viajar".

Sobre un panorama de solución, Maldonado destacó que participó de una reunión, la semana pasada, en Fadeeac en Buenos Aires y les informaron que siguen las reuniones con el gobierno. "No hay solución. Les prometen que habrá mañana o la semana que viene pero se llega a esos días y cada vez tenemos menos".