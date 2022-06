Gasoil: transportistas sanjuaninos confían en que se amplíen cupos de carga

jueves, 23 de junio de 2022 11:09

En varias provincias del país se llevan adelante medidas de fuerza del sector del transporte por la falta de gasoil, en San Juan se mantiene la prudencia y confían en que pueda normalizarse la provisión.

José Maldonado, presidente de la Cámara de Transportistas de San Juan, destacó a radio Colón que "es lamentable ver y escuchar a los choferes tras hacer horas y horas de fila para cargar 50 o 100 litros en algunas provincias. Eso es un desastre. Llega un clamión con, a lo mejor 10 mil litros de gasoil, y tienen que repartirlo entre 100 camiones que esperan. Lo que les cargan le alcanzan para 100 km., más no".

Expresó que los reclamos por tiempo indeterminado son de autoconvocados mientras que en San Juan están nucleados en la FADEEAC. "Entendemos el enojo de quienes ven afectada su fuente laboral y hay promesas del gobierno nacional que no se cumplen. El combustible no aparece y en Tucumán, que están en plena cosecha, están desesperados. En San Juan no nos adherimos y estamos en permanente contacto con las cámaras y la Federación nacional. Todavía no vamos a manifestarnos porque estamos tratando de conseguir el gasoil que necesitamos. Confiamos en ello aunque ahora es una tarea difícil", destacó.

Y remarcó que "más que paro, si no encontramos gasoil vamos a tener que dejar de trabajar por obligación. Sabemos que hay demora en la llegada de mercadería. El viaje a Buenos Aires demora el doble de tiempo y con ello, de entrega de pedidos".