Incendio que destruyó una recicladora en Sarmiento: buscan reactivarla y preocupa el futuro de los empleados

martes, 14 de junio de 2022 10:15

Un incendio destruyó una empresa recicladora de bolsas de rafia para empresas en Los Berros, en Sarmiento, y 20 familias están en vilo sobre lo que puede suceder con su fuente de trabajo. Aún no se conocen las causas del siniestro y su propietario gestiona ayuda para volver a empezar.

"Estamos pasando un mal momento. Como empresa, empezamos con lo más chiquito y ahora, nos estábamos poniendo a tono con todas las disposiciones de Ambiente. Era una gran posibilidad de trabajo ya que ayudábamos a otras empresas que no podían comprar nuevas por venderse en dólares. Desde bentonita a cuarzo, colaborábamos a su traslado desde San Juan con nuestros bolsones reciclados", destacó Roberto Carmona, propietario de la empresa recicladora Sercar Argentina, en radio Estación Claridad.

Noticias Relacionadas Se incendió una fábrica de bolsas de cal en Sarmiento

El empresario afirmó que "no puedo echarle la culpa a nadie porque no he visto nada. Si hubo intentos de hacer daño anteriormente; hay hechos delictivos. Perdí casi la totalidad de la mercadería que trabajaba. No tenemos noticias de las pericias; la Policía sabe todo pero no tengo la cabeza en buscar quien fue sino en recuperar el trabajo. No sé si alguna vez se sabrá quién fue o qué pasó".

Además, expresó que su empresa y los bienes que tenían "no estaban asegurados. Habíamos conseguido mercadería y muchas cosas que se perdieron. Está tan difícil todo que no tengo mucha fe ni esperanza en que me puedan ayudar. He tenido más llamados de la parte privada que de la oficial de Gobierno, en estos días y no sé si me tendré que quedar o buscar otra cosa para hacer. Vamos a tener que arrancar como podamos; de cero", se lamentó.

Y agregó, "ojalá podamos acceder a una línea de financiamiento del Gobierno para comenzar; no pedimos que nos regalen nada sino que nos fiscalicen. Necesitamos máquinas, como una prensa y dinero para instalar otra vez la electricidad y hacer una red de protección contra incendios. Nada nos condiciona que esto pueda volver a pasar".

Por ahora, realizan la limpieza del predio y lo que preocupa a Carmona es "la falta de fondos para pagar sueldos y gastos fijos. Veremos cómo sigo y me reuniré con la gente de Ambiente para que me asesoren. En Los Berros hay muchas empresas caleras que desechan residuos que nosotros tratamos como rellenos sanitarios; quizás si Ambiente me da una mano podemos ir por ese lado. No es plata sino conseguir materia prima para seguir trabajando. Tenemos clientes en Mendoza que tratan su residuo con nosotros".