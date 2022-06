Gasoil complicado: en San Juan aseguran que hay "cupos discontinuos" y recomendaron llenar el tanque

martes, 14 de junio de 2022 08:07

Se avecina un nuevo fin de semana largo y varios sectores están preocupados por los cupos de gasoil, entre ellos el turismo. En tanto, desde las estaciones de servicio destacan que no se puede asegurar provisión ya que la situación tiende a complejizarse.

"No podemos asegurar para el fin de semana largo un abastecimiento porque tenemos cupos discontinuos. Le recomendaría a los sanjuaninos que llenen el tanque cuando puedan y encuentren el combustible para que no se queden complicados", destacó la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, en radio AM1020.

Expresó que en los últimos días, algunas marcas en San Juan retocaron sus precios "pero no de manera significativa". Y puso el énfasis en la situación provincial: "estamos haciendo un esfuerzo grande para mantener a San Juan con gasoil ya que no queríamos estar en un "rojo vivo". En junio, YPF avisó que entregaba 30% menos de producto y eso es mucho. El perjudicado es directamente el consumidor; acá no hay especulación de empresarios".

Salguero destacó que el problema de abastecimiento tiene que ver con la política energética de precios congelados. "Nos pasa con el diesel que es importado. Vale 1,20 de dólar afuera y debemos venderlo a 67 centavos de dólar. ¿Quién pone la diferencia? Las petroleras lo compran para perder en el camino. Es algo que no se puede sostener en el tiempo. Es el Estado el que tiene la llave de la solución", explicó.