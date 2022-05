Provisión limitada: la causa del escaso stock de productos básicos en supermercados

jueves, 5 de mayo de 2022 08:00

Los supermercados y hasta los mayoristas en San Juan tienen stocks limitados en sus góndolas de productos muy demandados como harinas y aceites. En controles, Defensa al Consumidor constató que no se trata de maniobras especulativas sino que cuentan con provisión limitada de las cadenas distribuidoras. El problema ya lleva casi dos meses en nuestra provincia.

"Se ha afectado la provisión de harina y aceite, sobre todo, y es una constante desde marzo. No sólo lo advierten nuestros inspectores sino que Amas de Casa, filial San Juan también nos lo informa tras sus recorridos para relevamientos de precios. En casos en que se comprobó que no había productos que debían estar garantizados, se labró acta y se elevó a la autoridad nacional, pero no es recurrente. Sí lo es que las empresas hacen pedidos y sus proveedores les envían sólo una parte", destacó a Diario La Provincia SJ, el director del organismo Juan Sancasani.

Agregó que "los operativos de control se realizan de acuerdo a lo establecido y cada semana, se recorren mayoristas y supermercados de las cadenas nacionales. Lo que se detecta es poca variedad en marcas y stocks limitados. Ante el pedido de mayor información, se visitan los depósitos y hay poca mercadería. Cada cadena repone un stock previsto para el día y cuando se acaba, tienen poco margen para colocar más unidades. Ellos conocen la demanda de los productos y van manejando la distribución, dentro del margen que tienen".

Que esta situación persista, depende de varios factores y aún no se ve una solución a corto plazo. "Todo depende de los acuerdos a los que lleguen entre las empresas. Tienen la obligación de cumplir con los acuerdos de precios nacionales que exigen la disponibilidad del producto, en las marcas que consigan y a los valores estipulados", explicó.