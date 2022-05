Servicios bancarios y planes de ahorro se mantienen en el podio de denuncias en San Juan

lunes, 30 de mayo de 2022 20:35

Habilitada en marzo, la nueva mesa de entradas de Defensa al Consumidor en Centro Cívico recepcionó numerosas denuncias de sanjuaninos que se sintieron damnificados por distintas instituciones. En el podio se mantienen los bancos y le siguen las concesionarias con sus propuestas de planes de ahorro.

El director del organismo, Juan Sancassani destacó a Diario La Provincia SJ que "figuran adhesiones a seguros bancarios que no se contrataron o débitos por ítems que no están claros. También se denunciaron débitos por consumos en dólares que no se efectuaron. En tanto, sobre planes de ahorro, se denuncian los continuos aumentos y casos en los que aunque se licita o se finaliza el pago de los planes, no hay vehículos disponibles para la entrega. En este último caso, la concesionaria debería pagar una multa por la demora".

Por otro lado, también hay denuncias en contra de tarjetas de crédito y servicios de telefonía e Internet. "En un balance, en los primeros 5 meses del año aumentaron 30% las denuncias en relación al 2021. La gente tiene mayor confianza en plantear su caso y llegar a una resolución favorable con nuestra intervención", expresó.

Las claves

El área de Mesa de Entradas de Defensa al Consumidor está ubicada en planta baja, núcleo 5 del Centro Cívico. El horario de atención es de 7:30 a 12:30 hs. y allí se realiza asesoramiento a los consumidores y toma de denuncias.

También se puede enviar un correo electrónico defensaalconsumidor@sanjuan.gov.ar, el 0800-333-3366 y los teléfonos 4306405 y 2644306400.