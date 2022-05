Ante la caída en ventas, panaderías sanjuaninas reducen locales o se reubican

domingo, 29 de mayo de 2022 10:21

Sin demasiado margen para aumentar precios por la abundante competencia y con gastos importantes por afrontar, las panaderías sanjuaninas buscan estrategias para no salir del mercado. En el sector, hay preocupación no sólo por el precio de la harina y otros insumos para elaboración sino por el impacto en la inflación que los presiona.

Manuel Rodríguez, al frente de la Cámara de Panaderos de San Juan, expresó a Diario La Provincia SJ que "muchas panaderías redujeron sus locales por los altos costos de alquiler o se trasladaron dentro de su zona de influencia. Otros, optaron por poner puntos de retiro de pedidos o hacer repartos para no perder clientes".

Esas acciones se suman a otras como "no renovar maquinaria o vehículos sino que hacemo reparaciones; no hacer trabajos en los locales más allá de los necesarios en el área de amasado y horneado por los controles de Salud y no se renueva la pintura de lo locales; también retrasamos la entrega de nuevos uniformes hasta dos meses". Expresó que la bolsa de harina ya está en $2000 debido a que "la mayoría no accede al precio subsidiado porque los proveedores no están en ese régimen".

Agregó que la baja en las ventas se ubica en el 30% en San Juan y que no logran remontar. "Creo que este mes, la caída se va a agudizar. Estamos en $275, el kilo y las facturas están a $400, la docena mientras que la tortita ya alcanzó los $30. Las ventas han bajado mucho, casi de manera extraordinaria y por eso, decidimos no subir el precio. Además, la competencia es dura porque en San Juan, mucha gente que se quedó sin trabajo se dedicó a hacer pan y semitas, de diferente calidad y precio, y llegan a más consumidores. Se compra con lo que hay en el bolsillo y la calidad está en segundo plano".