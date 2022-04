Viñateros advirtieron que una empresa habría comprado vino en Chile y el lunes lo traería a San Juan

viernes, 22 de abril de 2022 08:23

Muy preocupados. Así está el sector de Viñateros en San Juan después de que este jueves recibieran una información inquietante. Una empresa sanjuanina habría comprado vino en Chile, bajo los códigos de salud de aquel país, y lo estarían trasladando a la provincia en los próximos días para fraccionarlo y re venderlo.

Así lo confirmó Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, quien explicó que tal medida no debe ser permitida por el Gobierno Nacional porque los códigos que utiliza el vecino país para su producción no son los permitidos en Argentina.

"Ayer nos confirmaron que la gran empresa compró vino en Chile y el lunes comienza el traslado a nuestro país. Ellos dicen que no hay vino y no quieren perder mercado", comenzó explicando Garcés en radio Sarmiento e indicó que en realidad en el sector bodeguero "no hay voluntad de pagar" a los productores sanjuaninos por lo producido en estas tierras y por eso recurren a importación.

"Hay vino viejo para 6 meses de despacho y vino nuevo para 6 meses más", aclaró Garcés sobre el stock en San Juan que es alto. "Quieren que le regalemos el vino... los viñateros estamos unidos y no queremos facturar si no dan el dinero que se pretende".

Para Garcés, "con esta medida quieren trabajar psicológicamente sobre el viñatero para que les vendan más barato" porque el sector bodeguero quiere pagar con un 30% de aumento en relación al 2021.

"Esperamos que intervenga el gobierno. Cuanto ministro vino a San Juan le hemos planteado que se modifique la ley y se haga algo como Brasil que dice que el vino que ingresa a Brasil debe ser comercializado en su envase original y no puede ser mayor de 5 litro", aclaró.

Por otro lado, explicó que "todos los agregados que se le hacen están fuera de la ley" y pese a eso ya pasó hace 4 años que fue permitido su ingreso a la Argentina. "Trajeron 100 millones de vino y fabricaron 500 millones de tinto", recordó Garcés.