En San Juan tratarán de contener los precios del pan por lo que resta de abril

miércoles, 13 de abril de 2022 09:38

La incidencia de inflación impactó especialmente en el rubro de los alimentos y este miércoles se conocerán las cifras oficiales que se ubicarán en el 6%, de acuerdo a las estimaciones oficiales. El pan fue uno de los productos que tuvo incrementos escalonados y desde el sector destacan que el esfuerzo en abril será no aumentar los precios.

Manuel Rodríguez, de la Cámara de Panaderos de San Juan, destacó a radio Sarmiento que "más allá de los acuerdos nacionales, no es factible retrotraer el precio ya que no sólo se toma en cuenta el precio de la harina sino de otros insumos. Lo que buscamos ahora es contener los precios de este mes y que no haya más aumentos".

Destacó que el consumo se resintió en el 30% y "recuperarlo nos va a llevar tiempo. Si seguimos subiendo los precios, perdemos más clientes. Como manera de amortizar, estamos postergando el mantenimiento de las maquinarias y el hecho de comprar nuevas está frenado.

Rodríguez destacó que estarán atentos a lo que se defina a nivel nacional pero el ánimo del sector es "no generar más malestar entre los consumidores que se quejan con razón".