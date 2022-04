Semana Santa: por los precios, los sanjuaninos cambiaron de preferencias en un alimento muy demandado

domingo, 10 de abril de 2022 13:22

Las pescaderías sanjuaninas están con gran demanda por Semana Santa y los controles de venta, tanto en los locales como ambulante, registraron un dato particular. Y es que el aumento de los precios también llegaron a ese alimento y eso obligó a un cambio de preferencia.

El responsable de Medicina Sanitaria, Roque Elizondo señaló a Diario La Provincia SJ que "hay un mayor consumo y los comercios distribuidores de pescado han destacado que la gente está optando más por la pieza entera de pescado. Es más barato que el filet de merluza. Por eso, hay que prestar atención a su color, textura que tiene que ser firme y olor, que no sea tan intenso. La pieza debe tener ojos protuberantes y no hundidos (signo de deshidratación) y no debe descamarse fácilmente con la mano"

Elizondo explicó que la carne de pescado es muy sensible a la pérdida de cadena de frío "y pueden desarrollarse con facilidad bacterias y microorganismos perjudiciales a la salud".

Marcó que esta semana "pondremos el enfoque en los controles en los medianos y pequeños vendedores ya que ganan más protagonismo. Quien vende de forma ambulante o esporádica, debe respetar las condiciones sanitarias y sobre todo, la cadena de frío para exponer el pescado y para la venta. También, la higiene al momento de vender. En pandemia hubo mucha venta ambulante y sabemos que este año se mantendrá igual".