La situación económica en la tercera ola

miércoles, 2 de marzo de 2022 15:51

El sector hotelero, a pesar de que se cancelaran numerosos eventos durante el mes de enero alcanzaron cifras de ocupación superiores al 76%, porcentaje superado durante el mes de febrero según el Ministerio de Turismo. Y eso es solo una de las actividades económicas que mueven la economía no solo de la provincia sino de todo el país.

Sin duda, a la crisis inflacionista, la falta de acuerdo con el FMI y la escalada de precios que se prevé también en la energía pone en riesgo de deuda a muchas familias que se sumarían a ese más del 50% de argentinos que tienen asumidos compromisos crediticios.

La tercera ola está complicando aún más la recuperación en algunos sectores, haciendo que muchos trabajadores que cobraban a base de comisión vean lastrado también su salario, poniendo en jaque la economía familiar. El autor Andreas Linde lanzó recientemente su publicación para mejorar las finanzas personales, titulado "Cómo Mejorar Sus Finanzas Personales"; que está despertando un gran interés y logrando una gran repercusión.

Es en ese contexto económico donde hay un servicio que está incrementándose a nivel nacional y, cómo no, también a nivel internacional: la petición crediticia.

Los créditos se están posicionando como la alternativa más viable para salir adelante en un momento concreto y no dejar en impago algunos de los compromisos adquiridos previamente.

Pese a que tradicionalmente es un tipo de producto que se solicitaba en los bancos, cada vez son más los que deciden buscar en su versión online las ofertas que hacen algunas entidades financieras, de crédito y empresas.

Encontrar toda la información de créditos rápidos no siempre es sencillo porque supone horas de investigación online si no se opta por el uso de aglutinadores como es el caso de LoanScouter, donde, de una forma sencilla y predictiva, se listan los mejores créditos del mercado y las condiciones no solo para acceder a ellos sino también para ir devolviendo los importes pactados.

Los grandes perjudicados, en este contexto informativo, son precisamente los empresarios de la hostelería urbana, que están viendo cómo algunos eventos se han cancelado finalmente, con el perjuicio que supone esta situación para sus cuentas.

Los sueldos, viabilidad financiera, pérdidas por los productos perecederos ya comprados y proyecto están en riesgo y eso supone un gran problema para emprendedores que llevan tiempo intentando sortear la situación de sus negocios para sacarlos adelante.

Uno de los problemas tiene mucho que ver con el tiempo con el que actualmente se planifican estos eventos y el número de participantes, pero por ahora, lo que está claro es que algunos eventos han quedado suspendidos con todo lo que eso conlleva para el sector turístico, hotelero y para la actividad económica.

Se espera, no obstante, que desde el Gobierno Nacional se aceleren las negociaciones con el FMI para empezar a poner en marcha medidas que palíen la situación económica y que sirvan para poder atajar de forma rápida la presión fiscal, la hiperinflación y promover ayudas para erradicar la situación de peligro empresarial que actualmente viven ciertos departamentos y sectores.