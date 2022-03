Trabajadores de viñas y bodegas tendrán una suba salarial del 57% que se abonará en tramos

lunes, 14 de marzo de 2022 20:00

Los trabajadores de viñas y bodegas nucleados el FOEVA alcanzaron un acuerdo salarial con empresarios vitivinícolas y productores en el marco de la paritaria nacional desarrollada junto a veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación. El acuerdo establece un incremento del 57% que se abonará en tramos hasta febrero de 2023.

En general el acuerdo entre los trabajadores establece un incremento del 57%. El 47% del incremento será remunerativo y el 10% no remunerativo en el marco general de la paritaria. De marzo a julio se pagará una suba de los salarios del 12% remunerativa y el 13% no remunerativo. En agosto se sumará un 10% remunerativo y un 12% no remunerativo. Mientras que en enero de 2023 se pagará un 13% remunerativo y un 10% no remunerativo. Finalmente, en febrero de 2023 se pagará un 12% remunerativo y un 10% no remunerativo. Además, se pagará dos sumas fijas en julio y noviembre de $6500. También se modifica el monto de refrigerio.

Carlos Ozán, secretario general de FOEVA San Juan, indicó a Diario La Provincia SJ, que “este viernes ya estarán las planillas con las diferentes escalas salariales para que los trabajadores puedan conocer con detalles el incremento salarial”. Los industriales y productores se comprometieron a pagar con los sueldos de marzo con los nuevos valores. En San Juan se estima que hay de 6000 trabajadores de viñas y bodegas que desempeñan sus labores bajo el convenio colectivo de trabajo.