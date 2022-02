Lanzaron la construcción del Parque Solar más grande del país en San Juan

lunes, 7 de febrero de 2022 11:02

Este lunes, San Juan fue escenario del lanzamiento de la obra del Parque Solar Zonda, ubicado en Iglesia, de la mano de una inversión millonaria realizada por YPF. Con la presencia del gobernador Sergio Uñac, del Jefe de Gabinete de la Nación Juan Manzur y del presidente de YPF Pablo González, el escenario elegido fue el Parque Solar Ullum, EPSE, donde se colocó la piedra basal de la obra.

Con una inversión de más de 90 millones de dólares para la primera etapa, este proyecto permitirá duplicar la capacidad de generación solar instalada en San Juan. La obra estará dividida en 3 etapas. La primera, que se piensa inaugurar en marzo de 2023, implica generar 100 megas de energía. La segunda etapa va a terminar con 150 megas mientras que al momento de finalizar toda la obra se calcular un alcance de 300 megas.

El primero en tomar la palabra fue el gobernador Sergio Uñac quien agradeció la apuesta en San Juan para esta iniciativa y destacó lo que esto significa. "San Juan está de gala, de fiesta, teniendo en cuenta que es una apuesta en la cual San Juan se posicionó hace unos años pero hoy se ve reconocida con una inversión millonaria con YPF", destacó el mandatario provincial.

Luego recordó que hace 40 años sólo estaba concentrada la actividad económica en agricultura, pero especialmente en la vitivinicultura. "Hemos empezado un proceso de diversificación de las actividades económicas", señaló subrayando que entre los cambios que se dieron fue la radicación de la industria y luego la gran minería.

"Estuvimos en el podio de oro y plata compartiendo con otras provincias como Catamarca y Santa Cruz, en algo que hoy es una de las actividades que más se destaca. Y ahora la radicación de José María que genera un foco de inversión", agregó.

Por su parte, Pablo González, presidente de YPF, expresó que es un orgullo poder trabajar con San Juan y destacó que la firma lleva 100 años en Argentina. "Cuando se piensa en el desarrollo de un país, se debe pensar no solo en producir energía convencional y no convencional sino también acompañar con proyectos que impulsen la mejora que ha tenido YPF", destacó subrayando que en este 2022 se hará una inversión de 3 mil millones de dólares, que "es la más grande de los últimos años".

"Dentro de las herramientas que el Estado nos dio, estaba la posibilidad de acceder a un financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dentro de ese fondo decidimos destinar a energía renovable", explicó señalando que eso permitió crecer en energía eólica y ahora nació la posibilidad de crecer con energía solar con este nuevo trabajo en San Juan.

"Este parque solar es una decisión. Podríamos haber decidido invertir los 90 o 100 millones de dólares en levantar equipos no convencionales pero decidimos que teníamos que venir a San Juan y acompañar el paradigma de transformar YPF de estos 100 años en una empresa que genere energía renovable", agregó.

Por último, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que invertir en energía permite crecer en producción. "Esto no se hace de un día para el otro. En San Juan, de la mano del gobernador Uñac, ha habido una planificación estratégica, que es lo que se quiere y hacia donde se va. A partir de esto es posible todas las inversiones que se están dando con algo central como es la energía. Sin energía no hay producción y sin producción no hay trabajo", señaló Manzur.

Además explicó que "se está haciendo una inversión millonaria en dólares en el interior del interior. A la Argentina hay que darle trabajo y para eso hace falta la energía. Hoy esto es una mirada a futuro con todo esto que ya está, más las obras planificadas seguir mirando para adelante. Argentina tiene una gran potencialidad".

"Argentina tiene un gran futuro y potencialidad. Tenemos que seguir transitando este sendero de crecimiento, producción y en el cual todas las familias, vivan donde vivan puedan tener la posibilidad a partir de la inversión privada, trabajo", finalizó.