Ruta 40 Sur: aseguran que en noviembre se retoman trabajos en un importante tramo

jueves, 20 de octubre de 2022 12:55

Tras gestiones en Buenos Aires, San Juan logró novedades en cuanto a las obras de Ruta Nacional 40 Sur y un tramo iniciará obras en noviembre. Se trata del sector que va desde Ruta 245 a Tres Esquinas.

El ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino manifestó que el proyecto ya tiene el OK de Vialidad Nacional y pasó al BID para su no objeción técnica. "Es un trámite que no demora más que dos o tres días hábiles. El administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta nos dijo que en menos de una semana nos sacaba la resolución, adjudicándola. Queremos en noviembre firmar contrato y dar inicio a la obra".

Expresó que en noviembre aguardan que las máquinas regresen a trabajar al tramo. "Como ese sector tenía un avance de casi el 30%, es posible que en 24 a 30 meses de trabajo ya esté finalizado. Mientras que la sección 3, que abarca desde El Cerrillo o ingreso a Cochagual hasta la Calle 8, queremos licitarla antes de fin de año también".

Señaló que en esa parte se "demandará mucho más tiempo, no sólo porque iniciará después sino porque el avance era del 8%".

Además, destacó que se abordaron detalles del Presupuesto 2023 en cuanto a la inclusión de nuevos proyectos. "Se van a incluir obras como Tambolar y abordamos varios detalles con la secretaria de Energía", dijo.