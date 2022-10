Bono para sectores vulnerables: estiman que 20.000 sanjuaninos cobrarán los $45.000

martes, 18 de octubre de 2022 09:39

El ministro de Economía, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández anunciaron que se pagará un refuerzo económico para sectores vulnerables. Llegará en dos cuotas por un monto total de 45 mil pesos y se aguarda conocer el detalle por parte de ANSES.

En la próxima semana, se estima que la titular de ANSES, Fernanda Raverta dará precisiones, entre ellas si será preciso inscribirse. En tanto, en San Juan, Raúl Romero, de UDAI ANSES Rawson, destacó que alrededor de 18.000 a 20.000 sanjuaninos podrán percibirlo. "Estas cifras vienen de un trabajo preliminar del que disponíamos antes que se implementara cualquier medida. Estos sanjuaninos tienen entre 18 a 65 que no tienen ningún beneficio social o programa de empleo, no estén registrados en un trabajo formal, no tengan ingresos como monotributistas o autónomos y no registren incompatibilidades como compra venta de moneda extranjera, por ejemplo", explicó en radio Estación Claridad.

Agregó que "el Estado tiende una mano de manera solidaria a quienes no tienen ingresos. Esto se implementó en pandemia y se evaluará el alcance de estas medidas de emergencia, como fue el IFE en su momento".

Marcó que quienes son titulares de pensiones, ya sea adultos mayores o no, "no ingresan en el grupo contemplado. Los pensionados cobran actualizaciones salariales y están cobrando el bono de $7000 por tres meses".

En cuanto a posibles inscripciones, señaló que "se barajan dos alternativas: que se habilite una inscripción virtual a través de una plataforma web de ANSES y por otra parte, ofrecer una posibilidad de anotarse de manera presencial, en operativos especiales".