Paro de colectivos: el comercio sanjuanino estima un 25% menos de ventas

jueves, 13 de octubre de 2022 11:49

Se cumple la segunda jornada de paro de colectivos en San Juan, a tono con una medida que impulsó UTA nacional en reclamo de la firma de una paritaria en iguales condiciones que AMBA. Las repercusiones no se limitan sólo a los viajes sino a actividades económicas como el comercio. En el caso de Capital, ya calculan importantes pérdidas de ventas.

"Estamos a principios de mes, con sanjuaninos que están cobrando sus sueldos y en cercanías del día de la Madre. Estos dos días con muy pocos clientes van a repercutir en las ventas del mes; estimamos en un 25%, dependiendo del volumen de venta de cada negocio. Hoy en día ese porcentaje de pérdida es terrible. Hay promociones bancarias de estos días que los clientes no pudieron aprovechar al no poder venir a comprar; todo es una cadena. Esperamos remontar este fin de semana y aún no decidimos si vamos a sumar más horas de atención o no o hasta el día domingo, inclusive", destacó en radio Sarmiento, la presidenta de la Cámara, Laura Zini.

Explicó que los propietarios decidieron ayudar a los trabajadores que se movilizan en colectivos, pagándoles el pasaje en remiss para que lleguen a trabajar. "Es un esfuerzo grande pero no podemos tener los negocios cerrados; nadie nos va a reconocer nada ni tenemos espalda financiera. Vamos a confiar en que tendremos posibilidades de ventas. Hay que reacomodarse y esperar que la gente venga a comprar porque el día de la Madre es muy importante", manifestó.