Aumenta el pan en San Juan pero "congelaron" el precio de una panificación

jueves, 13 de octubre de 2022 09:34

El consumo de pan sufrirá desde la semana próxima un nuevo aumento ya que la provincia adhiere a una actualización que se dispuso a nivel nacional. Precisamente se trata del precio de referencia de la bolsa de harina, que fue avalado por la Secretaría de Comercio. Desde la Cámara de Panaderos explicaron que se trató de contener el valor pero ante otros incrementos que los influyen, no se pudo lograr para todos los productos.

"Se aplicará un aumento de $30 al actual valor de $370 para el kilo de pan, elaborado con harina de primera calidad. Hago la aclaración debido a que el mercado tiene también otros valores y en la informalidad, hay otro panorama. En tanto, la docena de facturas rondará los $540 a $550", explicó Manuel Rodríguez, a cargo de la Cámara, a Diario La Provincia SJ.

Detalló que no ha cambiado la realidad del consumo, golpeado desde el último tiempo. "La gente compra lo justo, busca precio y resigna calidad. No logramos motorizar las ventas y por eso, nos preocupaba mantener el precio para no tener más tendencia a la baja. Conocida es la situación de las panaderías que resignaron inversiones, arreglos de maquinaria y otras mejoras para la distribución para poder gestionar el dinero disponible. Estamos tratando de hacer lo mejor posible en una situación que no acompaña y con impuestos con importantes subas como en el caso del gas y la electricidad", dijo.

En tanto, expresó que las panaderías mantendrán el precio de una de sus panificaciones más demandadas: las tortitas y las semitas. "Seguirán en $40 ya que tienen mucha salida, en medio de un mercado con pérdida del 30% de consumo que tememos, se agudice", expresó.

El dato

Desde la semana próxima, el kilo de pan subirá a $400 mientras que la docena de facturas alcanzará los $550.