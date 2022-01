Tras el derrumbe del valor del viernes, el dólar blue sigue con tendencia a la baja

lunes, 31 de enero de 2022 13:53

El dólar blue cotizaba este lunes al mediodía con una ligera baja de 50 centavos y se ofrecía a $212 en el mercado paralelo, tras haber haberse derrumbado más de $10 el viernes último. Ese día, tras el anuncio del acuerdo con el FMI, la divisa cayó desde los $223 a los $212,50 en el circuito marginal.

Así, el blue bajó en solo una jornada un 4,5%, y acumuló una retracción de $6,50 durante la semana pasada. La brecha con la cotización oficial mayorista se mantiene en torno al 102%.

En el mercado minorista, la moneda norteamericana operaba en un promedio de $111,35, mientras que la versión ahorro o solidaria se ubicaba en $181,91.

En cuanto a las cotizaciones vinculadas con la actividad financiera, el contado con liquidación se ofrecía a $225,07, y el Bolsa o MEP, a $215,73.

De acuerdo con un reciente informe del Banco Central, la compra de dólares por parte de las personas físicas se aceleró en el último bimestre de 2021, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional para frenar la sangría de divisas.

Durante diciembre del año pasado, la autoridad monetaria le vendió a personas humanas U$S 421 millones, de los cuales U$S 201 millones fue destinado al pago mediante tarjetas de servicios a no residentes y U$S 169 millones para atesoramiento.