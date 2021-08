Se resintió el mercado y aseguran que carnicerías bajaron las persianas en San Juan

sábado, 28 de agosto de 2021 08:00

El mercado de la venta de carne en San Juan no logra mejorar sus ventas y esto afectó directamente en los comercios del rubro. Las persianas de varios de ellos no volvieron a abrirse y eso preocupa al sector.

"Los precios siguen estables; con su promedio de 3 aumentos anuales. Los aumentos progresivos hacen que la gente consuma carne en cantidades bajas y más concretamente, la demanda se mueve dos semanas al mes y después, baja y mucho. Nuestra plata no rinde y sobra mucha carne. Eso complica poder trabajar con previsión y tranquilidad y lleva a las decisiones de cerrar. Es más, cerraron más carnicerías en relación a la inversión de abrir, desde mitad del año pasado. Sucede en todos los departamentos", señaló el empresario Sebastián Parra a Diario La Provincia SJ.

Explicó que les preocupa que "la gente consume de una semana a la otra menos de la mitad de carne. Eso refleja que el dinero no alcanza y los precios siguen avanzando. Incluso a fin de este mes se registrará un nuevo aumento, leve pero incremento al fin. En lo que va del año, la crisis se nota en la cantidad de ventas y se mantiene el 40% de baja".

Parra explicó que las carnicerías dejan mercadería 3 o 4 días en la semana porque no agotan todo el stock, "y se nota en los fines de semana, en los que el asado no tuvo la salida esperada. Por eso, los abastecedores de carne resignan parte de su ganancia para que no haya tanto impacto en los precios e impulsar las ventas pero a la gente el dinero no le alcanza".