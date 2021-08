Crisis en Garbarino: destrabaron $225 millones y empleados sanjuaninos recibirán parte de pagos atrasados

martes, 17 de agosto de 2021 21:03

La situación salarial de los 3.800 trabajadores de la casa de electrodomésticos Garbarino se descomprimió en parte con la liberación de $225 millones para el pago de una porción de los sueldos adeudados, luego de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP).

La noticia se conoce en una semana en la que la sucursal de la peatonal sanjuanina bajó sus persianas por falta de pago de alquileres y en medio del pedido de la cadena Cencosud de que la empresa deje locales en sus paseos comerciales. En el caso de San Juan es el ubicado en Híper Libertad.

De acuerdo a cálculos a nivel nacional, con los fondos que recibió Garbarino cada empleado recibiría un depósito de $60.000. "Este miércoles vamos a tener mayores precisiones pero la suma que recibirán apenas cubriría lo que les deben de abril más parte de mayo", señaló a Diario La Provincia SJ, la secretaria gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral.

Sin cobrar desde abril, los empleados sanjuaninos necesitan cobrar cerca de $200.000 cada uno. Las cifras varían, según la sindicalista, de acuerdo a la antigüedad en la empresa y otros derechos y beneficios. Algunos de ellos llevan 17 años trabajando para la cadena en San Juan.

"Se conocía la voluntad de la empresa de pagar pero no tenían fondos. Los trabajadores siguen luchando y ninguno se considera despedido pese a no estar en actividad porque cuando no tenían sistema, no había stock y ahora, no hay local en la Peatonal", agregó.

Los trabajadores de Garbarino, a nivel nacional, están desesperados. El representante gremial de los trabajadores de la empresa, Emiliano Iglesias, sostuvo que están "en un limbo", ya que no están "echados ni suspendidos" y no existe "ningún dato concreto" sobre los supuestos nuevos dueños de la firma. "Es un gran misterio saber quién compró, si es que alguien compró la empresa. Está todo bajo siete llaves. No hay ningún dato concreto, estamos esperando la noticia de que alguien ingresó para que comience a girar la rueda", indicó al portal IProfesional.

La empresa está en la actualidad al mando de Carlos Rosales, un empresario del rubro del seguro, quien estaría negociando la asistencia del Gobierno nacional a través de los subsidios Repro para afrontar el pago de los salarios, teniendo en cuenta que la suma obtenida en el convenio entre el gremio y la AGIP es insuficiente para saldar toda la deuda.

El convenio impulsado por Cavalieri, consistió en el pago de reintegros impositivos, a condición de que sean destinados a saldar parte de la deuda salarial de más de cuatro meses que la empresa tiene con sus empleados. "Comenzamos esta gestión a partir de la situación la empresa y sus trabajadores, y pudimos lograr que se liberen más de $225 millones, que serán destinados al pago de salario adeudados", señaló el líder del gremio mercantil al portal nacional.