Hidráulica, con postura crítica por la sequía: "no podemos regar con el agua que no hay"

lunes, 5 de julio de 2021 12:04

La situación hídrica en San Juan, hasta el momento, no es la mejor debido a la escasez de nevadas abundantes que permitan hacer una estimación alentadora. En ese contexto, desde Hidráulica se mostraron críticos con los representantes de las juntas de riego agrícolas por la distribución del calendario con el que trabajan.

El director Oscar Coria habló en Radio Colón sobre la reunión con la Junta de Regantes por la reducción de caudales, que se llevó adelante días atrás: "realizamos un registro sobre las precipitaciones y a través de este informe pudimos constatar que estamos peor que el año pasado. Fue por eso que sugerimos a la junta realizar un riego por margen, es decir usando el agua de río que venga por las márgenes derecha e izquierda para tener "peso" de agua en los canales".

Además, el funcionario contó: "En la reunión informamos sobre la situación actual porque no podemos regar con agua que no hay. Tenemos muy poquita reserva y es mejor preservar lo que tenemos para más adelante. Esta es la situación tal cual está y tenemos que tomar medidas sobre lo que nos está sucediendo. Una de las propuestas que surgió, sobre el calendario inicial que era regar 5 días en julio, 8 días en agosto y 9 en septiembre, se propuso no regar a superficie en julio con agua del dique. Quienes podrían estar en riesgo son los que hacen chacras en invierno y los semilleros. El desafío que se propuso es que identifiquemos a cada productor que riega en este momento para ver si puede recibir agua de cuencas subterráneas por perforaciones del Estado o privadas".

Coria manifestó que, en ese último sentido, "se buscan minimizar los costos para el productor, sobre todo el eléctrico para poner en marcha bombas por las perforaciones."