El sanjuanino busca invertir sus ahorros en un 0km: la suba del dólar blue reactivó el sector

domingo, 25 de julio de 2021 16:19

En los últimos días, la moneda estadounidense a llegado a valores muy altos en Argentina, tanto que la brecha cambiaria alcanzó un 90%. A nivel nacional, las concesionarias automotrices están registrando por estos días, un alto interés en los consumidores que logran ahorrar en dólares y que buscan invertir en un bien beneficioso.

Según explicó Javier Fornasari, presidente en San Juan de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en la provincia el movimiento es tal como se muestra a nivel país. "Es llamativo lo que ocurre pero lógico a la vez. Antes de que cierre el mes de Julio estamos advirtiendo un incremento muy alto en las consultas de sanjuaninos para comprar un 0km. El interés se incrementó en un 50% y se espera que la mayoría de esas consultas se concreten".

En díalogo con Diario La Provincia, el empresario explicó que "en los últimos días creció la demanda de consumidores con ahorros en dólar billete, que buscan aprovechar la suba del “blue”, ante vehículos con precios en pesos en base a la cotización oficial. Así es como se aprovecha esa brecha cambiaria que hoy es del 90% para adquirir un bien que a futuro le será beneficioso. En San Juan quien tiene un poder adquisitivo alto, sabe que posiblemente el mes que viene suban los precios por lo que antes de que termine Julio, buscan cerrar operaciones e invertir los ahorros".

"San Juan no escapa a lo que pasa en el país. El sanjuanino que tiene ahorros en dólar billete está optando por invertirlos en 0km o en su defecto en la compra de vehículos usados ya que también hemos registrado un aumento en el patentamiento", sostuvo Fornasari. Según las estadísticas publicada respecto al mes de Junio, San Juan se ubicó en el lugar número 18 a nivel nacional en cuanto a la venta de autos usados, registrando un total de 396 patentamientos.

De igual manera, no todo es buen panorama para el sector, ya que este nivel de consultas que vienen registrando las concesionarias no puede aprovecharse del todo. El presidente de ACARA en San Juan, explicó que "en general hay un fuerte desabastecimiento del mercado, especialmente en el segmento medio y alto. Las trabas a las importaciones y las dificultades de las fábricas para producir no permiten que la oferta se equilibre con la demanda. Es por eso que este pico de demanda se refleja en un incremento de los patentamientos y crece la venta de vehículos usados".

Ante este impedimento, Fornasari sostuvo que "de igual manera se vende lo que hay y así todo crecieron las ventas en los últimos meses, por lo que la suba del dólar blue, generó una reactivación del sector que aprovechamos lo más que se puede, a pesar de tener desabastecimiento en el mercado".