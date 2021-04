Paritarias vitivinícolas: sin acuerdo salarial, habrá una nueva reunión entre trabajadores y empresarios

miércoles, 21 de abril de 2021 16:30

Las negociaciones salariales entre productores, empresarios y empleados vitivinícolas continúan extendiéndose sin alcanzar un acuerdo que permita la recuperación de los sueldos de los trabajadores. Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación convocaron nuevamente a las partes para este 22 de abril a una nueva reunión a través de una plataforma virtual para avanzar en un acuerdo.

Durante la última reunión, los empresarios del sector productivo realizaron la siguiente propuesta en la mesa de las negociaciones. Un 10% remunerativo más un adicional no remunerativo del 10% desde el mes de marzo a junio de 2021, un 10% adicional remunerativo más un adicional no remunerativo del 10% desde el mes de julio a octubre de 2021, un 10% adicional remunerativo y un valor no remunerativo del 10% para los meses de noviembre 2021 a febrero de 2022, resultando al mes de noviembre de 2021 un total remunerativo del 30% y un valor total no remunerativo del 10%. A lo anterior el sector empresario propone una revisión de mejora salarial por el periodo diciembre 2021 a febrero 2022 a realizarse durante el mes de diciembre 2021. Esta propuesta quedó plasmada en el acta de la reunión paritaria.

Desde FOEVA consideraron insuficiente la oferta del sector empresario y rechazaron la ofrecimiento. La negociación salarial se desarrolla bajo la conciliación obligatoria que dictaminó el Ministerio de Trabajo de la Nación tras la convocatoria a una medida de fuerza de 48 horas que se desarrolló hace unas semanas atrás.

Ahora todas las expectativas están centradas en un nuevo encuentro que se concretará este 21 de abril con el propósito de alcanzar un acuerdo salarial que permita a los trabajadores de viñas y de bodegas recuperar el poder adquisitivo.