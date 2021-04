El Malbec afianza su posicionamiento como el varietal más exportado de Argentina

viernes, 16 de abril de 2021 17:55

El Malbec afianza su posicionamiento como el varietal más exportado de la Argentina, destacó Wines of Argentina (WofA), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional e impulsor del Malbec World Day, con el apoyo de la Cancillería y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Del total de vinos exportados, 45,87% corresponde a Malbec durante 2020, cuando se exportaron 128.828.560 litros a 119 países, por un monto total de US$ 373.037.216.

Si bien los números de 2020 reflejan un crecimiento de 18% en volumen respecto de 2019, esto no se traduce de igual manera en términos de valor como consecuencia del mayor incremento en las categorías de menor valor agregado, advirtió la entidad.

Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011, el Malbec World Day forma parte de la misión de WofA para impulsar a la industria nacional y consolidar a la Argentina como país moderno en términos vitivinícolas y productor de vinos premium.

Por eso, la agenda del Malbec World Day 2021 se desarrollará en los ecosistemas digitales donde interactúan los públicos estratégicos del Malbec Argentino y girará en torno a un concepto inclusivo: #MalbecArgentino, ¡nos gusta! e incluye master classes, degustaciones virtuales, activaciones en canales electrónicos y campañas online.

En EEUU, la cepa será protagonista de una campaña desarrollada junto a Globant para seguir promoviendo el Malbec Argentino entre los consumidores; mientras que en China las acciones online estarán complementadas con actividades de carácter presencial.

En la categoría de vino fraccionado en botella, Estados Unidos se mantiene como principal destino de la variedad (US$ 124.218.880), seguido por el Reino Unido (US$ 50.212.298), Brasil (US$ 27.756.281) y Canadá (US$ 26.073.604).

Por su parte, China, octavo destino de exportación del producto con US$ 6.359.211, es uno de los mercados de mayor trascendencia debido al crecimiento sostenido en sus importaciones de vino.

"Este año renovamos nuestro compromiso con el Malbec argentino colocando a su amplia gama de estilos en el centro del brindis mundial", indicó Maximiliano Hernández Toso, presidente de WofA.

Según Hernández Toso, "evolucionamos buscando nuestra mejor versión y esto llevó a que el mundo conozca más de nosotros, de nuestras riquezas naturales y de nuestra cultura, a tal punto de lograr asociar al país con el varietal".

"Con la pandemia, los dos cambios más importantes en la vida de las personas fueron sus entornos de trabajo y el tiempo que tienen disponible para interactuar con el contenido de una marca", sostuvo Magdalena Pesce, gerenta general de WofA.

Por eso, añadió Pesce, "nos centramos en comunicar los mensajes del vino argentino más relevantes y en distribuirlos en formatos que puedan ser consumidos de la forma más sencilla posible por nuestras audiencias internacionales".

Todas las actividades podrán seguirse en las redes sociales a través de los hashtags #MalbecArgentino y #MalbecWorldDay